Dominique Michel se confiera pour la dernière fois à la télévision

«C'est mon dernier Bye Bye!»

Vous souvenez-vous que Dodo, alias Dominique Michel disait ça à chaque fin d'année? Et chaque année, elle finissait pas revenir, à notre grand bonheur!

Préparez vos enregistreurs, car vous ne voudrez pas manquer l'émission Dominique Michel: J’avance - Les dernières confidences d’une grande artiste!

Après avoir annoncé en novembre 2019 qu’elle ne voulait plus faire d’apparitions à la télé, Dominique Michel a accepté, à l’aube de ses 88 ans, de se livrer pour une dernière fois à la caméra, dans un tête-à-tête avec André Robitaille. C’est, en quelque sorte, son dernier au revoir. Dominique Michel: J’avance constitue un rendez-vous vraiment unique.

À travers les grandes étapes de sa vie, les triomphes, les drames, les deuils, Dominique réfléchit avec André à l’héritage qu’elle nous laisse en tant qu’être humain, mais aussi comme figure marquante dans l’histoire de la société culturelle québécoise. Qu’a-t-elle aimé de sa vie? Qu’a-t-elle appris sur elle-même? Qu’a-t-elle apporté dans l’évolution des mœurs d’ici?



Radio-Canada



Tout en retraçant les grands moments de l’histoire de Dominique Michel, qui sont incontournables, l’échange s’articule sans filtre autour de thèmes universels. Le succès est-il une drogue? Est-ce possible d’être fidèle en amour? Que lui a apporté la richesse matérielle? Est-ce difficile d’être drôle? Sans aucune pudeur, Dominique et André abordent l’amitié qui dure ou qui ne dure pas, les déceptions, les trahisons, les extravagances, la dépendance, la solitude, la sensualité et le charme, la beauté et, bien sûr, la mort.



Radio-Canada



Présente dans nos foyers depuis les premiers jours de la télévision, Dodo, c’est un peu notre grand-mère, notre amie, notre marraine; c’est aussi un pan de notre histoire collective. André Robitaille nous offre un dernier grand rendez-vous avec cette grande dame au talent exceptionnel: Dominique Michel: J’avance, le 30 novembre prochain sur ICI TÉLÉ.



