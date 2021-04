Édith Cochrane, Emmanuel Bilodeau et leurs enfants en vedette d'une nouvelle émission

Édith Cochrane, son amoureux Emmanuel Bilodeau et leurs enfants seront en vedette de la nouvelle série documentaire C'est plus qu'un jardin!

Dans cette émission, le couple et leurs trois enfants, Adélaïde, Paul-Émile et Siméon, se lanceront le défi de devenir autosuffisants.

Dans la grande cour de leur chalet, Édith Cochrane, Emmanuel Bilodeau et leur enfants expérimenteront différentes alternatives afin de préserver les ressources et réduire leur empreinte écologique.

Unis TV

Voici la bande-annonce de C'est plus qu'un jardin :

En entrevue avec le magazine 7 Jours cette semaine, Édith Cochrane a raconté qu'elle avait d'abord hésité à montrer ses garçons et sa fille au petit écran :

« On est pas trop du genre à montrer nos enfants, mais ce projet était pour nous un bon moyen de les tenir occupés pendant la pandémie. J’ai une fille qui va à la garderie, un gars au primaire et un autre au secondaire; c’est un défi permanent de trouver des activités communes qui rassemblent tout le monde. Les enfants nous ont d’ailleurs beaucoup aidés. C’était une expérience très enrichissante pour eux. Il y a aussi Philomène, la grande fille de mon chum, qui a 24 ans et qui est venue nous prêter main-forte. On la voit dans deux ou trois épisodes. Vu qu’elle n’habite pas avec nous, ça nous donnait une belle occasion de la voir. »

Les Bilodeau-Cochrane, tout comme la deuxième famille de l'émission, les Lucas-Bédard, seront accompagnés de deux spécialistes de l'agriculture biologique de petite surface : Jean-Martin Fortier et Dany Bouchard.

La série documentaire C'est plus qu'un jardin sera présentée dès le jeudi 8 avril à 20h sur Unis TV.

Vous aimerez aussi: