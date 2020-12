Émilia d'OD Chez Nous est en couple

Émilia n'est plus un coeur à prendre!





Eh oui, celle qu'on a connue dans la présente cuvée d'OD Chez Nous a profité de son retour à la réalité pour renouer avec une ancienne flamme!

«Ouais, j'ai un copain, voilà... c'est dit!», a-t-elle tout simplement dévoilé dans ses stories Instagram.





Voyant l'intérêt soudain de ses followers pour sa vie amoureuse, Émilia s'est donc ouverte sur le sujet:

«Dans le fond, je pense que c'est un secret pour personne. Tous les candidats pratiquement d'OD voyaient quelqu'un avant de faire l'aventure. Le processus avant d'être sélectionné officiellement pour OD est quand même long; c'est une question de mois. Donc, voir personne pendant ce processus-là, c'est quasi impossible. Je m'étais inscrite avant de connaître le gars en question, avec qui je sors aujourd'hui. Dans le fond, quand j'ai été sélectionnée officiellement, j'ai dû faire un choix entre OD et lui! Ma mère m'a demandé: «Combien de fois vas-tu rencontrer de gars et combien de fois vas-tu être sélectionnée pour OD?» Mon choix était assez simple! J'ai laissé le gars en bons termes, il était en connaissance de cause. Oui, j'avais le coeur brisé quand je suis partie à OD, mais on s’est quittés en bons termes lui et moi!», confie-t-elle.

Elle ajoute: «Je ne lui ai pas demandé de mettre sa vie sur pause. Moi, j'ai fait le choix de mettre ma vie sur pause pour aller à OD. Je lui ai demandé de continuer sa vie, comme ça aurait été irrespectueux de ma part de lui demander de m'attendre. On s'est laissés en bons termes. Je suis partie à OD. Je suis revenue! Il a voulu passer à autre chose, comme il m'a dit, mais finalement... il m'a attendue! On s’est revus et, honnêtement, il aurait toutes les raisons de m’en vouloir. Je l'ai laissé pour OD et je suis consciente qu'il aurait pu m'en vouloir, mais ça n’a pas été le cas! Il m’a vraiment aidée à me recentrer, à me regrounder quand je suis revenue. C’est un pilier pour moi présentement, puis je l’aime! Je n'ai pas trouvé l'amour à OD, mais j'ai rencontré l'amour après!»

Tout est bien qui finit bien! Maintenant, on a bien hâte de découvrir la binette de ce fameux chum en question!!!

Ce dimanche à 18h30 sur Noovo et , tous les candidats sont de retour à la montagne Coupée pour une dernière fois afin de régler leurs comptes! Fidèle à son image, l'Heure de vérité ne laissera personne indifférent cette année. Les candidats joueront pour une dernière fois à Qui a dit quoi SUPRÊME. Un jeu qui amènera son lot de tensions, de prises de bec et de larmes. Au programme? Vincent remet les pendules à l’heure avec Charles. Naadei aura l’occasion de s’expliquer avec Marjorie et Éloïse revient sur les difficultés de son retour à la réalité. De grands moments d’intensité à ne pas manquer!



