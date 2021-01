Émilie Fournier: Une adorable première photo avec son nouvel amoureux!

Il y a de l'amour dans l'air...

Eh oui, Émilie Fournier n'est plus un coeur à prendre. La jolie brunette a d'ailleurs partagé une adorable première photo en compagnie du nouvel homme de sa vie...

C'est via Instagram que l'animatrice de Zeste, Évasion et la chroniqueuse mode, culturelle et médias sociaux à Salut, Bonjour! a publié de mignons clichés aux côtés de son amoureux Riccardo Biciola!

«Bonne fête #BlueSteel!! 💙 😂🙈J’avais demandé à l’univers un gentil garçon, curieux, drôle, qui aime autant la pizza et le bon vin que moi et qui est capable de poser une tablette. Je l’ai eu! Pis là, j’ai le privilège de te fêter. ❤️ Happy birthday mon amour! 🥳 @r.biciola», dévoile-t-elle sur ses réseaux sociaux, le sourire aux lèvres.





Ils sont charmants, n'est-ce pas? Longue vie aux tourtereaux!

D'ailleurs, voici quelques magnifiques photos d'Émilie croquées par la talentueuse photographe Geneviève Charbonneau!





Émilie travaille aussi derrière les caméras comme productrice au contenu Web pour, entre autres, La Voix, Vol 920, Accès Illimité, Faites comme chez vous, La Voix Junior, La vraie nature et XOXO.

Pssst! Benoît Gagnon a aussi partagé une magnifique photo avec sa nouvelle amoureuse, hier!



