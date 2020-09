Émilie Perreault en couple avec un chanteur connu

Émilie Perreault n'est plus un coeur à prendre!

La sympathique journaliste culturelle, animatrice de la série documentaire Faire Oeuvre Utile et collaboratrice à l'émission Cette année-là a retrouvé l'amour... et ce, dans les bras d'un chanteur connu!

De qui l'on parle?! De Tire le coyote, alias Benoit Pinette!

«J’ai la chance d’être tombée en amour récemment. Ça se passe vraiment bien. On a publié une photo. C’est une histoire récente qui me remplit de bonheur. On s’est rencontrés à l’émission Faire œuvre utile, parce que j’avais une histoire qui le concernait, mais on n’est pas tombés en amour pendant le tournage; c’est important pour moi de le préciser. Ça s’est développé au printemps», a-t-elle confié en entrevue au Échos Vedettes.





Tire le coyote avait donné une magnifique performance de Jeu vidéo (sa version franco de Video Game de Lana Del Rey) sur le plateau de Faire oeuvre utile, en février dernier! Il était accompagné de la merveilleuse pianiste Alexandra Stréliski.





Il y a quelque temps, Émilie et Benoit avaient d'ailleurs partagé une photo ensemble en story sur leur compte Instagram.

Rappelons qu'Émilie avait confié avoir vécu une rupture avec le père de son fils de cinq ans, Hans, en février dernier. Quant à Benoit, il est papa de deux enfants, Viviane et Léonard, âgés de huit et neuf ans.





Pssst! Tire le coyote était parmi les invités de la Fête de la rentrée de Noovo en début septembre. Si vous avez manqué ce gros party, vous pouvez revoir le tout sur Crave dès maintenant!



Vous aimerez aussi: