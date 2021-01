Émilie Perreault: Une première photo avec son nouvel amoureux!

Émilie Perreault file le parfait amour!

La sympathique journaliste culturelle, animatrice de la série documentaire Faire Oeuvre Utile et collaboratrice à l'émission Cette année-là a retrouvé l'amour l'an dernier dans les bras d'un chanteur connu: Tire le coyote, alias Benoit Pinette!

En début d'année 2021, Émilie a partagé une superbe première photo aux côtés de son homme des bois, lors d'une promenade en forêt.

«Les plus beaux moments de la dernière année ❤️ L’amour quand tu l’attends pas, travailler avec son amie, garder contact avec ma belle Didi, les conversations messenger aux mille photos, les zoom avec la famille, pis le premier jour de 2020, dans la sérénité, au bon vieux temps de l’insouciance!», dévoile-t-elle, collée contre son amoureux, visiblement comblée.

Ils sont adorables, n'est-ce pas?





D'ailleurs, Émilie Perreault et Monic Néron, amies et complices, sont à la barre de la nouvelle émission L'Avenir nous appartient à Télé-Québec. Les jeunes femmes s'inspirent du journalisme de solutions pour mettre en lumière des idées et des actions qui portent un regard nouveau sur les problématiques de notre société.





Psssst! La comédienne de District 31, Geneviève Schmidt, a aussi publié une toute première photo avec son nouvel amoureux!



