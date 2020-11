Emily à Paris: la populaire série renouvelée par Netflix!

Formidable nouvelle pour les milliers de téléspectateurs qui ont dévoré la série Emily à Paris : il y aura officiellement une deuxième saison!

Pour annoncer le tout, Netflix a dévoilé une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle les comédiens de la série disent simplement le mot « Deux ». Une capsule drôle, simple et efficace :

Emily in Paris will return for Season 2! pic.twitter.com/QDOzpzjliz — Netflix (@netflix) November 11, 2020

On peut donc en déduire que la plupart des acteurs reprendront leur rôle respectif.

Cela signifie que Lily Collins incarnera toujours l'attachante Emily et que l'acteur français Lucas Bravo, propulsé au rang de sex-symbol depuis la sortie de la série, interprètera à nouveau le beau Gabriel!

Si vous n'avez pas encore regardé Emily à Paris, série Netflix disponible aux quatre coins de la planète depuis le 2 octobre dernier, on vous invite à jeter un coup d'oeil à la bande-annonce et au synopsis :

« Après avoir décroché son emploi de rêve à Paris, la spécialiste en marketing de Chicago Emily Cooper embrasse sa nouvelle vie en conciliant travail, amitié et amour. »

Cette comédie a été imaginée par Darren Star, le créateur de Sex and the City, Beverly Hills, 90210 et Place Melrose.

Parfois quétaine, exagérée et même invraisemblable, l'émission a tout de même conquis le public qui, après avoir regardé les 10 épisodes de la première saison en rafale, en redemande!

Psstt...! Lily Collins, la star de la série, se retrouve en couverture du Vogue Arabie ce mois-ci et elle est magnifique!

