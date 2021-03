Émily Bégin partage une adorable photo de son chum et leur fils pour son anniversaire

Guillaume Lemay-Thivierge souffle aujourd'hui ses 45 bougies!

Pour l'occasion, sa fiancée Émily Bégin a souligné son anniversaire avec amour sur ses réseaux sociaux. Eh oui, la belle blonde a partagé une adorable photo des deux hommes de sa vie, en pleine nature, alors que toute la famille profite de la belle température du week-end pour faire du quatre-roues!

«Aujourd’hui c’est la fête de mon amoureux, mon partner, mon meilleur ami mais surtout l’homme de ma vie!!! ❤️ Mon plus grand amour!!! Merci d’être la personne si formidable que tu es!!! On est chanceux de t’avoir!!!

Bon 45 ième!! Je t’aime plus que tout!! ❤️❤️❤️ @guillaumelemaythivierge», dévoile Émily via Instagram.





Le 3 février dernier, la petite famille célébrait l'anniversaire du mignon Théodore, qui fêtait ses quatre ans!

«3 février 2021

Déjà quatre ans que tu es dans ma vie ,dans notre vie...Tellement cliché mais mon dieu que ça passe trop vite...

Merci d’embellir ma vie. Merci d’être ta maman, je suis si fière de l’être. Tu es un petit garçon si aimant , intelligent, drôle , généreux et tellement rassembleur. On es chanceux de t’avoir!!! Merci à papa @guillaumelemaythivierge de m’avoir permis d’être belle-maman mais aussi Maman, le plus beau rôle de ma vie!!! Bonne fête mon Théodore, mon amour, mon poussin, mon ange, mon fils!!! Je t’aime tellement!!!»

Théodore grandit si vite, c'est fou!





