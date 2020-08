En deuil, Caroline Néron lance un cri du coeur à tous les entrepreneurs

Le décès du pâtissier et cuisinier Patrice Bernadel a créé une véritable onde de choc dans le milieu du showbiz québécois ces derniers jours. L'entrepreneur, connu pour ses macarons et créations pâtissières avec sa compagnie Les délices de Patrice, s'est enlevé la vie le week-end dernier suite aux impacts économiques, sociaux et psychologiques de la pandémie de COVID-19.



Aujourd'hui, Caroline Néron s'est confiée à coeur ouvert sur Instagram afin de parler de son expérience avec Patrice, un jeune entrepreneur qu'elle a côtoyé lorsqu'elle faisait partie de l'émission Dans l'oeil du dragon.

«C'était un gars avec une énergie extraordinaire, un grand coeur, une belle joie de vivre, c'était quelqu'un qui avait énormément de talent. C'était magnifique ce qu'il faisait! On s'est rencontrés à quelques reprises et je l'ai beaucoup aussi encouragé et recommandé, parce que je l'aimais, j'aimais ce qu'il faisait et je trouvais qu'il avait beaucoup de potentiel... J'ai appris dans les deux derniers jours qu'il s'était suicidé et ça m'a vraiment touchée... (...) Je sais que la pandémie a été dure pour plusieurs entrepreneurs, dure au point de vue personnel et professionnel et je pense que ça a été un peu le cas de Patrice, qui s'est un peu isolé là-dedans et qui a fini par faire une grande dépression. Ce que je tiens à vous dire, à ceux qui passent présentement à travers ce genre d'épreuve là, qui ne savent plus où ils s'en vont avec leur entreprise, qui ne voient plus la lumière au bout du tunnel... je suis passée à travers ça l'an passé, autant au niveau personnel que professionnel et je pleure, mais dans les faits je suis heureuse de ce que la vie m'a apporté. Je pense vraiment que la vie est un cadeau. La vie est faite d'épreuves et on ne sait pas quelle épreuve on aura... mais, je pense qu'il est important d'apprendre à lâcher prise et quand je dis lâcher prise, ce que je veux dire, ce n'est pas d'abandonner: c'est plutôt de comprendre que les choses arrivent pour une raison et c'est seulement dans le futur qu'on peut comprendre pourquoi! Si je regarde ma vie au bout de presque un an, c'est fou ce que la vie m'a apporté! Tout ce qui s'est manifesté: que ce soit mon film, mon livre, mon entreprise... Bref, il y a tellement de belles choses qui sont arrivées et j'y crois... et je veux que vous y croyiez aussi. C'est un message d'espoir que j'ai envie de vous envoyer. Surtout, il faut parler! Je me suis prise en main, j'ai vu une psychologue, j'ai commencé à faire du yoga, je me suis encadrée et entourée d'amis... parce que ça va bien aller!», a-t-elle dévoilé.





Caroline conclut en partageant ce message d'espoir à tous ceux qui auraient des idées noires en ce moment.

«Message d’espoir 🤍 Ne reste pas seul avec ta détresse...1-866-appelle (277-3553)»



