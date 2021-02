En deuil, Debbie Lynch-White rend un hommage vibrant à son grand-père

Nous offrons toutes nos condoléances à Debbie Lynch-White, ses amis et ses proches, qui sont en deuil.

La comédienne, qu'on peut voir au petit écran dans la série Une autre histoire, vit un moment extrêmement difficile puisque son grand-père Gerald White est décédé.

C'est via Instagram que la sympathique comédienne a rendu un vibrant dernier hommage à son grand-papa, jeudi soir:

«Ça faisait quelques semaines que ça n'allait plus. Ce matin, l'infirmière m'appelle me disant que c'est la fin et qu'il me réclame. J'ai couru à son chevet. Incapable d'ouvrir les yeux, il cherchait son souffle mais sa main dans la mienne il la sentait et la serrait. Pendant trente minutes je lui ai flatté la joue et tenu la main en lui répétant notre fameux « I love you more than ice cream ». You did great. You had a great life. You can go now. Don't worry I'll be fine. I love you and thank you thank you thank you for everything.

Et il est parti. Me laissant la dernière fière représentante des White.

Je n'avais jamais vu quelqu'un mourir. Ça se termine vite la vie. On est bien peu de choses...

Là c'est le bout où je me dis que vraiment les gens ne me croiront plus. Quelques minutes après le décès, l'infirmière me donne des mouchoirs et sort. Je me demande à quelle heure il est décédé. Je regarde mon cell. Il est 11h11. 11 heure et fucking 11. Ceux qui savent savent. De toutes les combinaisons possibles d'heures et de minutes dans une journée, 11h11. Le souffle m'a coupé. 11h11 comme un indescriptible réconfort. Une bouffée de joie qui m'a rempli le coeur. Papa est venu le chercher pis j'ai eu l'impression qu'ils étaient déjà entrain de se commencer une game de balle molle! Daddy avait tellement hâte de rejoindre son fils. Ça me soulage de les imaginer ensemble. Enfin.

Et le soleil est flamboyant aujourd'hui. ☀️☀️☀️

Gerald White, 1933-2021», dévoile Debbie.





Nous offrons à Debbie, sa femme et ses proches, nos plus sincères condoléances pendant cette dure épreuve!

Il y a deux jours, Debbie a souligné le 11e anniversaire de décès de son père avec une magnifique suite de photos souvenirs et un message rempli d’amour et d’émotion.



