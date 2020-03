En direct de l'univers: France Beaudoin et son équipe offrent une surprise à leurs fans!

Un peu de douceur par les temps qui courent, ça fait le plus grand bien!

Inspirés par la bienveillance et le dynamisme déployés par des centaines d’artistes à travers le monde, France Beaudoin et son équipe ont concocté une petite surprise pour les fans de l'émission qui ont vu la fin de la saison d’En direct de l'univers se terminer 2 semaines plus tôt que prévue.



En effet, un clin d’oeil vidéo de 4 minutes vient d’être partagé la page Facebook de l'émission, présentant un mashup de 4 chansons conçu à partir des sondages que l’équipe a faits cette semaine sur leur page Facebook, dans lequel les membres devaient nommer des chansons qu’ils voulaient offrir aux travailleurs de première ligne, aux membres du gouvernement et à tous ceux et celles qui prennent soin des autres durant la crise du COVID-19.

Chaque choriste et chaque musicien de l’émission ont enregistré leur segment individuellement et le tout a été assemblé en postproduction pour créer un medley unique qui s’insérera peut-être dans la liste musicale quotidienne du directeur national de la Santé publique Horacio Arruda!





Passionnés de musique et souhaitant apporter un peu de réconfort et de sourire en ces temps de quarantaine, parions que France Beaudoin et ses complices n’ont pas fini de nous surprendre!



