Enceinte de 31 semaines, Cloé Gauthier de L'amour est dans le pré est magnifique!

Cloé Gauthier de L'amour est dans le pré sera bientôt maman pour la deuxième fois!



Enceinte de 31 semaines, la vedette de télé-réalité a dévoilé son joli ventre arrondi dans une nouvelle série de photos. Elle attend une petite fille, qui s'appellera Kamélia!



Voici les sublimes portraits de Cloé (faites défiler les clichés avec la flèche à droite) :

Wow! Elle est renversante, n'est-ce pas? Cloé a récemment changé de tête et le résultat est superbe! Voyez son nouveau look ici.



On souhaite un bel été rempli d'amour à Cloé, son amoureux Garen et leur petit trésor Malik!



Rappelons que c'est Katherine Levac qui sera la nouvelle animatrice de L'amour est dans le pré cet hiver! La populaire humoriste regarde l'émission depuis la toute première saison et a souvent déclaré en entrevue qu'elle rêvait d'animer l'émission! On a très hâte de la voir à l'oeuvre! Découvrez tous les détails ici.



