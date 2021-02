Enceinte de 21 semaines, Valérie Roberts rayonne dans une sublime robe magenta

Valérie Roberts est superbe, peu importe ce qu'elle porte!

La sympathique animatrice est lumineuse à souhait alors qu'elle porte une superbe robe de soirée magenta. Valérie fait tourner toutes les têtes dans cette tenue dénichée chez La Petite Robe Noire, qu'elle a portée pour sa toute première apparition publique à la télévision avec son joli ventre rebondi. Enceinte de 21 semaines, Valérie rayonnait sur le plateau de La semaine des 4 Julie!

«Ça n'a pas été simple de trouver la tenue idéale pour ma première apparition télé avec bédaine... Les vêtements de femme enceinte = maudit que c'est plate!! Merci @boutiquelapetiterobenoire pour la location, vous êtes merveilleuses les filles! 💜 J'en profite pour dire que le site de @boutiquelapetitependerie sera en ligne vendredi - nous pourrons maintenant acheter leurs vêtements vintages! J'ai déjà hâte!

Merci à l'équipe de @lasemainedes4julie pour l'accueil extraordinaire sur le plateau pour le segment Karaoqui. 🎤», dévoile-t-elle, partageant son magnifique look.





Une petite princesse pour l'été

Lundi dernier, l'animatrice nous annonçait la plus belle des nouvelles alors qu'elle partageait qu'elle attendait la cigogne pour la toute première fois avec son amoureux, le chef Martin Juneau. La petite fille du couple verra d'ailleurs le jour en juin prochain:

«Notre projet de la 2e vague ❤️ crédit photo: @martin_juneau, papa de deux filles, bientôt trois #21semaines»





Au fait, un petit nouveau a fait son entrée dans la famille de Valérie Roberts et son amoureux Martin Juneau dans les dernières semaines... Eh oui, c'est via ses réseaux sociaux que la populaire animatrice et auteure du livre La blonde de papa: Récits de belles-mères a annoncé qu'elle avait profité de la pandémie pour adopter un adorable bébé Bengal: le mignon Tiga!







