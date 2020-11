Entre deux draps: découvrez les premières images de la série!

Les premières images de la nouvelle série Entre deux draps viennent d'être dévoilées!

Dans un communiqué émis par Noovo ce matin, on apprend que le tournage de la comédie à sketchs vient de se terminer. Afin de nous faire patienter jusqu'à la diffusion, la production révèle les photos officielles des personnages de la série.

Karine Gonthier Hyndman, Guillaume Girard, Virginie Ranger-Beauregard, Pier-Luc Funk, Bénédicte Décary, François Papineau, Matthieu Pepper, Fayolle Jean Jr., Antoine Pilon et Simon Pigeon forment la solide distribution de cette nouveauté qui sera présentée cet hiver à Noovo.

Voici les premières images de la comédie Entre deux draps :

Virginie (Karine Gonthier-Hyndman) et Marco (Guillaume Girard)

Virginie c’est la maman débordée qui n’a pas la langue dans sa poche. Elle et Marco, qu’elle a rencontré à l’université où ils faisaient de l’impro ensemble forment un couple. Professeur d’art dramatique au secondaire, Marco est en pleine remise en question à propos de son avenir. Ils ont une fille, Florence. Véritable petite tornade, Florence trouve toujours le moyen de briser l’intimité de ses parents en entrant sans prévenir dans leur chambre.

Antoine (Pier-Luc Funk) et Lydia (Virginie Ranger-Beauregard)

Lydia, gosse de riche, est étudiante en sexologie et n’hésite pas à se servir des nouvelles notions qu’elle a apprises dans ses cours pour psychanalyser Antoine dès que l’occasion se présente. Contrairement à elle, Antoine travaille dur pour son argent. Il n’a jamais demandé l’aide de ses parents pour payer quoi que ce soit.

Thomas (Matthieu Pepper) et Valère (Fayolle Jean Jr.)

Récemment séparé après une longue relation, Thomas tente de renouer avec le jeu de la séduction. Valère est un ami de longue date de Thomas. Il est aussi son antithèse. Charmeur, séducteur et éternel adolescent, il ne garde jamais ses emplois très longtemps ni ses amies de cœur d’ailleurs. Il voudra amener son ami à s’épanouir et retrouver le bonheur.

Simon (Antoine Pilon) et Jean-Pascal (Simon Pigeon)

Simon, c’est l’étoile montante de la gastronomie montréalaise. Il a réalisé son rêve de devenir propriétaire de son propre restaurant avant l’âge de 30 ans. Jean-Pascal, son amoureux, est l’attaché politique d’un député provincial. Il a la vie professionnelle typique : horaire stable, salaire moyen, mais beaucoup d’ambition.

Luc (François Papineau) et Marie-Ève (Bénédicte Décary)

Luc, c’est le baby boomer par excellence qui passe beaucoup trop de temps sur sa tablette. Marie-Ève nouvelle copine de Luc depuis environ 6 mois. Propriétaire de son propre condo, elle hésite à emménager définitivement dans la maison de celui qu’elle appelle à la blague son « sugar daddy ».

En terminant, voici le synopsis officiel de cette nouvelle comédie à sketchs :

« ENTRE DEUX DRAPS est une comédie à sketchs de 10 épisodes de 30 minutes présentant le quotidien de quatre couples et deux colocs d’âges et de milieux différents. Sur un ton réaliste, cette comédie explore de façon crue et désarmante toutes les facettes du couple, sans filtre dans l’intimité de la chambre à coucher, un des seuls endroits où on peut vraiment être soi-même. »

Cette nouveauté met en vedette des comédiens qui habitent déjà ensemble, couples ou colocataires, ce qui leur a permis de tourner l'ensemble des scènes librement et sans crainte en pleine pandémie.

Entre deux draps, une série à ne pas manquer cet hiver sur Noovo!

