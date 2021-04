ENTREVUE: Camille Felton de Big Brother Célébrités se vide le coeur!

85 jours après le début de Big Brother Célébrités, Camille Felton a été évincée. Il s'agit de la dernière personnalité à être éliminée avant la grande finale.

Rencontre avec la comédienne, surnommée « la souris atomique », qui a vécu plus de revirements de situations que tous les autres candidats de Big Brother Célébrités cette saison.

Noovo

Comment vas-tu?

« Ça va bien, merci! C'est spécial, le retour à la réalité. C'est graduel. Je suis silencieuse, j'observe beaucoup... je suis encore comme une petite enfant qui sort de la garderie! »

Noovo

Es-tu dépaysée d’être de retour chez toi? As-tu pu reparler à ta famille et revoir ton amoureux ?

« Oui! J'habite encore chez mes parents et quand je suis revenue, l'équipe de La semaine des 4 Julie m'a fait un petit topo surprise! Mon chum est venu me surprendre à l'hôtel. Et à la maison, ils ont tourné un petit truc avec mes parents. J'ai pu revoir mon monde, et ça m'a vraiment fait du bien, ça, c'est sûr! Il reste que, pendant 85 jours, j'ai été isolée complètement du monde extérieur avec 15 personnes. C'est vraiment dépaysant de revenir à la réalité, surtout après les quatre dernières semaines. Ça se fait graduellement! »

Noovo

As-tu visionné les épisodes? Qu’est-ce qui t’a le plus frappé? As-tu eu des surprises?

« Oui, j'ai regardé pas mal tout pendant que j'étais à l'hôtel. C'est sûr que de voir Kim Clavel, ça m'a vraiment surprise! J'ai été surprise de la joueuse que Kim est! Ce n'est pas la personne avec qui j'ai partagé la maison pendant 85 jours. Donc oui, j'ai été surprise pour ça. Sinon, pour ce qui est du reste, j'ai vraiment été contente du résultat. Je trouvais que le show était captivant. Je l'écoutais et j'avais des conversations avec l'écran de la télé et les participants! Même après l'avoir fait! Je trouvais que c'était bien réalisé et bien monté. C'était super bon et le jeu est l'fun! Je peux comprendre pourquoi le public aime autant ça! »

Noovo

A-t-on pu voir la vraie Camille Felton jouer à Big Brother Célébrités? As-tu trouvé que l’image montrée de toi était la bonne?

« Je pense que tout ce que j'ai fait pour vrai a été montré. Je suis vraiment contente de l'image de moi-même. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont réagi par rapport à [mes décisions concernant] Kevin. Moi, je ne partage pas l'opinion de beaucoup de gens du public. J'ai vécu ce que j'ai vécu dans la maison Big Brother Célébrités. Je pense que la réaction que j'ai eue et les décisions que j'ai prises étaient sensées, posées et réfléchies. Je suis satisfaite de ce dont j'ai eu l'air. C'est certain que parfois, on oublie qu'il y a des caméras. J’ai pu dire deux ou trois petits trucs que même moi, en regardant, je me suis dit 'OK Camille, tu n'aurais peut-être pas dû dire ça!'. Mais il reste que veut, veut pas, tout le monde peut passer par là. On est dans une maison avec des caméras cachées. J'ai vraiment, vraiment tout aimé et je suis contente de mon image à la télé! »

Noovo

Lors de sa sortie de Big Brother Célébrités, Maxime Landry nous a confié avoir été choqué de voir ta trahison envers Kevin Lapierre... tout comme plusieurs téléspectateurs! As-tu été étonnée de voir ce type de réactions?

« J'ai encore un peu de difficulté à comprendre pourquoi les gens ont réagi comme ça. Oui, j'ai dit des trucs un peu négatifs par rapport à Kevin dans la maison, mais le fait que Maxime soit choqué par ma trahison, je le vois plus comme un geste de game! J'étais patronne, il fallait que je m'assure une place pour la suite. Oui, j'avais le goût de foutre le bordel dans la maison, mais en même temps, si j'en éliminais un de l'autre alliance, j'en avais trois autres à mes trousses! Là, je pouvais avoir les trois autres avec moi pour m'amener à l'étape des 4 derniers. Mon move envers Kevin, oui il a suscité beaucoup de réactions chez les gens, sauf que je trouve ça un peu plate que les gens oublient que c'est une game, d'abord. Puis que Kevin et moi, on a eu maintes et maintes discussions qui ont été montrées à la télé dans lesquelles je dis que je ne suis pas en amour avec lui, je ne l'aime pas, et que si lui, il décide de ne pas décrocher eh bien, rendu là, ça lui appartient! Moi je fais mon jeu. Je ne l'ai pas choisi. Ça ne m'appartient pas si quelqu'un m'aime et moi, je ne l'aime pas, et j'ai été claire avec ça. Je n'ai pas joué avec les sentiments de Kevin, il était au courant. La seule chose que je peux comprendre qu'il me reprochait, c'est le fait d'avoir dit qu'il faisait des choses qui me choquaient un peu. Il reste que tout ce qu'on vit dans la maison est exponentiel. Toutes les émotions sont intensifiées. Si on est en colère, on est méga en colère! Et quelque chose qui va nous taper sur les nerfs va nous taper sur les nerfs encore plus dans la maison. Donc voilà, ma décision concernant Kevin était purement stratégique. J'avais besoin de m'assurer une place dans le Top 4 et Kevin ne pouvait pas m'assurer ça. »

Noovo

Si tu avais à recommencer Big Brother Célébrités, reprendrais-tu cette même décision?

« Oui. Je referais exactement la même chose. Kevin, ça reste une personne extraordinaire. C'est une belle personne avec un bon coeur et un bon fond. Mais nos personnalités ne fonctionnent pas ensemble, parfois. Moi, avoir quelqu'un qui tripe sur moi dans la maison, que ce n'est pas réciproque de mon côté et qu'il le sait, ça pouvait être drainant d'énergie. Ce n'est pas toujours une situation qui est agréable. Donc pour plein de raisons, dont le jeu, je l'ai mis dehors. Les trois semaines qui ont suivi ont été des semaines assez différentes, dans le bon sens, dans l'ambiance du groupe. Ça fait que je ne regrette rien. Surtout pas pour ma stratégie à moi et ma game! »

Noovo

Tu étais proche de François Lambert... mais il t’a souvent qualifiée de « dangereuse » dans le jeu! Que penses-tu de ça?

« Moi, François Lambert, c'est quelqu'un que j'adore et je sais que lui, il jouait une game. Je le voyais, et je le savais. François, le fait qu'il dise que je suis manipulatrice, ça ne me dérange pas. Ça me dérange moins, en tout cas, que les propos que Kim a eus à mon égard parce que je sais que c'est davantage dans la game. Il sait que je suis dangereuse parce que je peux manipuler avec ma persuasion. François est très drôle, il a beaucoup d'autodérision. Il n'a pas d'orgueil. Il est tellement fin! Il sait quoi dire aux gens. Il a eu un beau parcours et il a bien joué. Quand il faisait des coups bas, il l'assumait. Quand il faisait des trahisons, il assumait ses trahisons et il ramenait tout le temps ça au jeu. »

Noovo

Et quand tu parles des propos de Kim, qu'est-ce qui t'a le plus dérangé?

« En fait, c'est que Kim ne ramenait pas ça au jeu. C'est ça, la différence! Kim, parfois, elle disait des choses sur moi qui étaient des trucs qu'elle aurait pu me dire en face. Elle aurait pu venir me voir et me dire 'Hey Cam, peut-être que tu devrais arrêter de poser autant de questions ou faire attention, tu parles beaucoup'. Mais non, à la place de faire ça, elle regardait Jean-Thomas Jobin et lui faisait des signes comme quoi je parle trop. Ça, j'ai trouvé ça un peu plate. Mis à part certaines petites affaires comme ça, Kim et moi on s'entendait vraiment bien. C'est surtout la joueuse Kim qui m'a déçue. Elle n'avait pas beaucoup d'empathie dans son jeu. Elle faisait des trahisons, mais ne les assumait pas et elle allait pleurer dans le confessionnal pour dire qu'elle s'en voulait d'avoir trahi... mais elle continuait de trahir! Parfois, elle faisait certains gestes dans le jeu, mais elle les faisait avec un sang froid complet. Elle devenait antipathique! C'était particulier à regarder. Surtout savoir que la personne avec qui j'ai passé 85 jours dans la maison, ce n'était pas ça! C'est une bonne vivante, drôle, attachante, généreuse... Mais celle que je vois à la télé, c'est une joueuse au coeur de pierre. Ça m'a vraiment beaucoup surprise. Je suis déçue, pas de Kim, mais de la façon dont elle a décidé de jouer. Surtout depuis qu'elle a changé d'alliance. »

Noovo

Tu as développé une belle amitié avec Lysandre Nadeau et Claude Bégin. Leur as-tu déjà reparlé?

« J'ai vu que Lysandre Nadeau m'avait envoyé un message sur Instagram. Je lui ai juste dit 'Allô. Je suis de retour. Groupe de 1 is back!' C'est dans mes plans de l'appeler et qu'on jase de tout ça! Parce que tu sais, avant, Lysandre et moi on voulait amener Kim en finale. Donc j'ai bien hâte de lui parler pour voir comment elle a perçu tout ça. »

Noovo

En terminant, lors de ton entrevue avec Marie-Mai après ta sortie de Big Brother Célébrités, tu as dit que tu avais maintenant envie d’assumer ta force de caractère et de défoncer des portes. Comment penses-tu que cela se traduira dans ta vie professionnelle?

« Je pense que ça va me servir surtout pour foncer. Pour ne pas avoir peur de me faire dire non. J'ai cofondé un festival de courts métrages avec mon meilleur ami Zoé. Le Festival Émergence. On a foncé les deux, on n'a pas eu peur de se faire dire non et on a continué. Là, on est à notre deuxième édition et ça va super bien. Encore là, j'étais avec Zoé! Mais toute seule, je n'avais pas le guts de me lancer et je pense que ça va pouvoir m'aider pour plein d'opportunités à venir. C'est sûr que ça fait juste une journée que je suis de retour chez moi. Mais si des opportunités se présentent prochainement, je suis sûre que ça va pouvoir porter fruit! »

Noovo

