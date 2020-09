ENTREVUE: Dominic Paquet nous donne tous les détails sur Ce soir on char!

Dominic Paquet et Philippe Bond débarquent ce dimanche sur Noovo avec la nouvelle émission d'humour Ce soir on char!

Le 20 septembre dès 21h, on pourra découvrir différents numéros présentés par nos humoristes préférés lors du festival Ce soir on char, un événement qui a eu lieu cet été au ciné-parc de Saint-Eustache.

Afin d'en savoir plus sur cette nouvelle émission et d'obtenir quelques scoops sur le tournage, on s'est entretenu avec Dominic Paquet.

Dominic Paquet, tu coanimes le nouveau show d'humour Ce soir on char. Le tournage a eu lieu cet été, dans un ciné-parc, devant des automobilistes en délire...

Comment ça s'est passé?

« Ça a été très cool! Les gens sortent de leur voiture quand même, avec leurs chaises... Donc on a un public qui est quand même live! C'est comme faire un show extérieur mais avec un public qui est juste un petit peu plus distancé qu'un spectacle normal extérieur. Et il y avait quand même beaucoup de gens à l'intérieur de leur char, donc le côté déconnage avec les klaxons et tout le kit était quand même présent! Je te dirais que les humoristes, quand ils arrivaient sur la scène, étant donné qu'on ne vivra pas ça souvent dans notre vie, on en a profité pour faire klaxonner et déconner les gens et tout ça. »

La grande première de la version télévisée de Ce soir on char sera présentée ce dimanche 20 septembre dès 21h sur Noovo. À quoi peut-on s'attendre ?

« Pour la télé, on s'attend à un show qui look! C'est un événement qui est très très big! Le fait d'avoir 1700 voitures dans le ciné-parc, c'est trois, quatre ou cinq personnes par voiture donc il y avait 5000 ou 6000 personnes par soir et ça, c'est un show qu'on a réussi à vendre en moins d'un mois! C'est big!

C'est un gros défi pour la production et pour les humoristes sur le show. Mais ils ont relevé le défi et je pense que les gens ont vraiment tripé sur leur soirée! Les gens assistaient finalement à quelque chose et faisaient une autre activité à part aller prendre une marche dans la rue! Il y avait quelque chose de différent pour le public. Et de trouver une formule qui gardait la distanciation et tout, je pense que c'est ça qui a fait triper les gens! Il a eu un tailgate avant, ça faisait festif tout en restant dans les règles. »

Il y a une brochette d'artistes hallucinantes ayant participé à Ce soir on char. Dis-moi, quel moment as-tu préféré? Y a-t-il un segment que tu as particulièrement hâte de voir à la télé?

« Pour vrai, les plans aériens, qui nous permettent de voir le côté grandiose des spectacles, j'ai hâte de voir ça! Parmi les numéros que Phil Bond et moi on a faits, j'ai hâte de revoir celui où l'on sacre une volée à la mascotte Covida. Ça, c'était un défoulement qui était assez l'fun! »

« Et parmi les autres numéros, celui de Mehdi Bousaidan était super bon, il y a celui de Messmer. Réal Béland, aussi, qui m'a fait rire. »

« Réal est celui qui a déconné le plus avec les klaxons. Tu sais, avec son univers et son monde un peu f*cké bien à lui... C'était bien cool de le voir aller avec les gens! Tous les humoristes ont fait une excellente job! J'ai hâte de revoir la soirée en entier! On va s'en souvenir longtemps, pour les humoristes et pour le public aussi, de cet été-là, à travers cette année de m*rde-là! »

En terminant, tu as lancé ton nouveau one-man-show à la fin de l’année 2019 et malheureusement, tout a été interrompu avec la pandémie...

Comment ça se dessine pour toi, au niveau professionnel, au cours des prochaines semaines et des prochains mois?

« Eh bien, je viens de recommencer la radio, à l'émission À la semaine prochaine à ICI Première. Je joue dans la série La maison bleue. Je viens de recevoir les textes pour la saison 2! Je ne sais pas encore à quel moment on va tourner. Je ne sais pas si ce sera cet automne, au printemps, ou si on tournera une partie en 2020 et une autre partie en 2021. Les parties faisables en studio, peut-être que ça pourra être possible à l'automne. C'est tellement complexe! On est tellement dans le néant! »

« Donc cet automne, c'est pas mal ça! Je continue à faire des petits shows dans de plus petites places, des soupers-spectacles, des choses comme ça, pour continuer à garder mon nouveau show en bouche. Parce que veut, veut pas, ça ne fait pas quatre ans que je le roule, ce one-man-show! Quand tout s'est arrêté, je commençais à l'avoir en bouche! Pour le reste, on ne le sait pas! »

Ne manquez pas la première de Ce soir on char ce dimanche 20 septembre dès 21h sur Noovo!

