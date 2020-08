ENTREVUE: Jay Du Temple dévoile des détails croustillants sur OD Chez Nous!

La grande aventure Occupation Double Chez Nous commence ce lundi 31 août!

C’est au cours d’une émission spéciale diffusée sur Noovo dès 21h que Jay Du Temple nous présentera le portrait des candidats, sans filtre ni montage! Suite à cela, le public aura 60 minutes pour décider qui entrera dans les maisons. Le résultat sera dévoilé lors du premier dimanche d’OD Chez Nous, le 20 septembre dès 18h30 à Noovo!



À l’approche du coup d’envoi de l'édition 2020, on s’est entretenu avec Jay Du Temple.

Karine Paradis

Comment te sens-tu à l'aube de cette nouvelle saison d'Occupation Double ?

« Excité! J'ai l'impression qu'on vient de finir l'autre saison! Je pense que comme tout le monde, ça a été une année vraiment particulière. On dirait que ça ne me rentre pas dans la tête que c'est la quatrième fois que je fais ça! C'est absurde comme le temps va vite, je n'en reviens pas ! J'ai l'impression que lorsque j'ai eu ce contrat-là, j'étais un enfant. Et là je suis complètement une autre personne!

Hier, je suis allé voir le setup pour la première fois, les maisons... Et on dirait que ça m'a confirmé le choix que j'ai fait de redire oui à cette aventure-là et à ce projet-là! C'est gigantesque, c'est beau et je me trouve tellement chanceux de pouvoir faire ça! Je suis excité, j'ai hâte que ça commence! »

Karine Paradis

Tu parles de ton choix de reprendre l'animation d'OD... Quand on sait qu'à la base, tu n'as pas dit oui tout de suite lorsqu'on t'a proposé d'animer la télé-réalité, qu'est-ce qui fait que tu reviens à nouveau chaque année ?

« On dirait que je me fais prendre à mon propre jeu! Il n'y a rien comme Occupation Double! Il n'y a aucune production télé qui s'apparente à ça, c'est gigantesque et en même temps, c'est un travail humain... Il y a quelque chose de grandiose, j'apprends tellement. J'ai pris tellement d'expérience comme animateur télé à travers ce projet-là, parce que c'est un camp d'entraînement de télé. J'anime des lives, je fais des entrevues, je fais des personnages, je fais de l'impro, j'anime des soupers, je fais des topos pour visiter des lieux... C'est comme 22 différentes sortes de télévision qu'on fait dans ce melting pot qu'est Occupation Double. Donc j'ai été me chercher beaucoup d'expérience et j'ai beaucoup appris à me connaître à travers ça.

Évidemment, je le vis très différemment d'un candidat, mais même moi ça m'a envoyé à un niveau de visibilité que je ne pensais jamais atteindre dans ma vie. Ça m'a fait vivre plein d'affaires! Là, j'arrête de dire que c'est ma dernière saison. Je me dis "On verra!" J'y vais une année à la fois, ce qui fait en sorte que je ne tiens pas ça pour acquis. Tu sais, l'an passé, j'ai eu peur de perdre ma job parce que j'avais brûlé le moteur d'un cart de golf que je n'avais pas le droit d'utiliser... Et après ça, ils m'ont pincé. Et j'ai dit "Oh my god, vont-ils me mettre dehors?" Et la production a répondu "Es-tu fou? Penses-tu qu'on va te mettre dehors?" (rires) Je souris de savoir que j'ai encore ce réflexe en moi, de me dire "Faut que je sois bon, faut que je travaille fort, faut que je sois au top de ma forme pour qu'eux soient heureux de ça". On travaille tous ensemble. C'est un truc étrange, mais extraordinaire dans ma vie! »

Rouge FM

Les années se suivent, mais sont loin de se ressembler à Occupation Double! Cette année, la production sera au Québec. Qu’as-tu le plus hâte de découvrir à travers cette nouvelle formule ?

« Ce que je trouve cool, c'est que j'ai découvert le Québec avec ma tournée de spectacles. Depuis que je fais des shows, je me suis beaucoup, beaucoup promené au Québec. Et j'ai hâte que le public voie qu'on n'a rien à envier à personne... pour vrai! Tu sais, on a fait 3 autres continents avant de revenir ici et hier, j'ai vu le setup des maisons et je me disais que si on était en Afrique du Sud et j'arrivais devant ce paysage-là, je capoterais! Je ferais une story Instagram... Mais là, c'est chez nous! Et on le tient un peu pour acquis notre Québec, mais il est magnifique, il est surprenant, les gens sont heureux de nous recevoir. J'ai le goût de montrer ça aux gens, et de souhaiter que ça ne soit pas que la COVID-19 qui fait en sorte que la Gaspésie soit remplie, mais juste le désir de découvrir le Québec! [...]

La pandémie a fait en sorte qu'on a ramené OD au Québec, mais ça ne sera pas moins grandiose ou moins bad ass, au contraire! J'espère que les gens vont avoir un sentiment de fierté en écoutant OD parce que c'est ma mission! »

Karine Paradis

On le sait, la production d'Occupation Double nous en met toujours plein la vue, tant avec les activités proposées aux candidats qu'au niveau des revirements de situations et des règles du jeu! Qu'as-tu le droit de nous dire de croustillant, aujourd'hui, concernant OD Chez Nous?

« Ce qui est fou de faire ça à la maison, c'est que les gens nous connaissent! Ça fait en sorte qu'il y a plusieurs partenaires qui ont sauté à pieds joints dans les idées qu'on a eues et qui ont fait en sorte qu'on a accès à des choses auxquelles on n’avait pas nécessairement accès dans d'autres pays. Par exemple, cette année, les candidats vont se déplacer en avion privé et en hélicoptère! Pas nécessairement tout le temps, mais on a un hélicoptère qui sera toujours sur place. Il va y avoir la possibilité de se déplacer à travers le Québec avec nos propres moyens de transport. Donc ça ajoute un côté assez cool! Hier j'ai juste tourné autour des maisons en hélicoptère et je me disais "Mais qu'est-ce qui se passe, c'est donc bien sick!" Je n'avais jamais fait ça de ma vie! Ça, c'est vraiment vraiment cool!

[...] Au sous-sol de la maison des candidats, on a érigé une pièce dans laquelle on va envoyer les candidats "un peu partout dans le monde", mais dans le confort de leur sous-sol, de manière virtuelle et immersive! Ça sera drôle, cocasse et on ne prend pas ça trop au sérieux et il y a quand même un petit aspect comique, mais il n'en demeure pas moins que ça va rappeler aussi l'idée derrière les voyages d'OD, c'est-à-dire de passer du temps avec quelqu'un, tout en ayant un petit clin d'oeil drôle au début. » [...]

On sait qu'ultimement, peu importe où on les envoie, pour eux, le but c'est qu'ils parlent de la game et qu'ils frenchent. Et là, on dirait que c'est assumé plus que jamais et moi, ça me fait bien plaisir! »

En terminant, pour la première fois cette année, les candidats d'OD Chez Nous qui entreront dans l'aventure seront choisis par le public! Qu'est-ce que ça changera, selon toi?

« Ce que je trouve cool, c'est qu'on emmène le public avec nous autres, en direct, pour la sélection des candidats! J'espère que ça va créer un hype et que les gens vont être à l'écoute tout au long de la saison. Parce qu'on va avoir besoin de leur implication...

Plus que jamais, en temps de pandémie, on fait ce show-là pour le public! Beaucoup de gens m'ont dit "On a hâte d'avoir quelque chose d'autre à écouter, d'être divertis, de vous suivre". Le fait qu'on donne le pouvoir aux gens dès le départ, j'espère que ça va faire en sorte que le public va choisir la diversité, et j'espère que ceux qui ont pu nous critiquer par le passé vont marcher dans la direction qu'ils nous ont demandé d'emprunter! »

OD Chez nous / V

La sélection des candidats d’OD Chez nous se fera en direct le lundi 31 aout 2020 à 21h00 à la télé sur Noovo, sur Facebook, sur Instagram et sur Noovo.ca. Le public aura 60 minutes pour décider qui entre dans les maisons, jusqu’à 23h.

Le dévoilement des résultats et de l’identité des gars et des filles qui se joindront à la nouvelle saison d’Occupation Double aura lieu lors du grand tapis rouge présenté le dimanche le 20 septembre prochain, dès 18h30 sur Noovo.

Vous aimerez aussi: