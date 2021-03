Kevin Lapierre a quitté la maison de Big Brother Célébrités, dimanche soir, après avoir été éliminé par tous les autres candidats et avoir échoué l'épreuve de rédemption.

Alors qu'il était au centre d'une alliance assez forte, le principal intéressé s'est fait déjouer par Camille Felton, qui l'a finalement mis en danger. Cette trahison, qui a énormément fait réagir sur les réseaux sociaux, a pris tout le monde par surprise et a mené Kevin à l'élimination.

Nous avons discuté avec le plus explosif des participants de Big Brother Célébrités pour obtenir ses réactions.

Comment vas-tu?

« Ça va super bien! Je sais que le monde a le goût de me prendre dans leurs bras, en ce moment, mais pour vrai, je suis content d'être sorti! Ça fait du bien de revenir les deux pieds sur Terre et de retrouver ma réalité. Je m'ennuyais! »

As-tu regardé tous les épisodes de Big Brother Célébrités pendant ton weekend à l'hôtel ?

« Oui! Ça a été un gros marathon! Beaucoup d'émotions. J'ai vraiment regardé ça avec un oeil de téléspectateur. Ce que j'ai vécu, je ne l'ai pas revécu une deuxième fois! C'est sûr que les deux dernières semaines ont été un petit peu plus dures. Mais tu sais, je le prenais quand même avec un grain de sel. Moi, la manière dont je vois ça, c'est 'Ce qui s'est passé dans cette maison, va rester dans cette maison!' C'était dans l'optique du jeu. Ça va bien, pour vrai! Je suis vraiment content de mon retour. »

Après ton élimination, lors de l'entrevue avec Marie-Mai, tu as visionné un montage de moments où Camille Felton parlait contre toi et annonçait qu'elle allait te flirter stratégiquement. Maintenant que tu as vu tous les épisodes, quelle est ton opinion par rapport à Camille?

« C'est une bonne question... C'est sûr que quand j'ai vu le condensé, je me demandais dans quels moments de la saison chaque déclaration avait été dite. Pour vrai, je ne suis pas nécessairement surprise. Je pense que ce qui m'a le plus déçu, c'est de penser que j'avais vraiment une belle complicité avec Camille. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé dès les premières semaines. On était beaucoup ensemble. On jasait, on avait vraiment du fun! Moi, je la considérais vraiment comme mon amie. J'ai tout le temps été respectueux, je comprends sa situation à l'extérieur et j'ai tout le temps respecté ça. Je ne lui ai jamais couru après, ou quoi que ce soit! C'était vraiment mon amie d'abord et avant tout, et ça m'a vraiment fait de quoi de voir qu'elle disait tellement d'affaires négatives à mon sujet! Et la trahison, en tant que telle, ça j'ai trouvé ça quand même dur. Tu sais, quand tu fais confiance à quelqu'un et ça se revire contre toi de cette manière... C'était une grosse pilule à avaler! »

Crois-tu que tu pourras rester ami avec elle suite à l'aventure?

« J'ai passé de super bons moments avec elle et c'est ça que je vais retenir de mon aventure malgré tout. Je lui ai dit que je tenais vraiment à notre amitié, avant de sortir, à plusieurs reprises pendant la dernière semaine. Je ne lui en veux pas. C'est sûr que de la voir faire la petite danse de la victoire, suite à mon départ, j'ai trouvé ça quand même dur. J'ai vraiment trouvé ça plate de voir qu'elle avait éprouvé un certain plaisir de me voir sortir. Ça, ça a été quand même assez rough! Ce n’est pas moi qui vais faire les premiers pas quand elle va sortir! Je pense qu'elle va se sentir assez mal après avoir regardé les émissions, qu'elle va prendre le courage à deux mains et me lâcher un coup de fil et clarifier certaines choses. Ça, je l'anticipe beaucoup. J'ai hâte à ça! C'est sûr qu'on va aller prendre un café. C'est une super belle personne. Elle est extraordinaire, brillante, intelligente. Elle va se rendre compte que, justement, elle est peut-être allée trop loin. Tu sais, elle m'a dit à plusieurs reprises 'Fais attention aux choses que tu dis, ça peut blesser certaines personnes'. Je pense que la principale intéressée, dans tout ça, c'était elle! Je pense qu'elle va s'en rendre compte. Elle est mature. J'ai hâte de voir ce qu'elle va faire avec tout ça en sortant. »

La semaine dernière, je discutais avec Maxime Landry à sa sortie de Big Brother Célébrités et il me disait qu'il a senti qu'il fallait qu'il parte lorsqu'il a réalisé que Camille jouait avec tes vrais sentiments pour elle. L'as-tu senti? As-tu eu de la peine après à sa trahison?

« Oui! J'ai eu de la vraie peine! Je n'avais pas l'impression qu'elle jouait avec mes sentiments parce qu'elle était au courant. Moi, je suis une personne super expressive, très émotive. Je pense que vous l'avez vu à plusieurs reprises dans les deux dernières années avec toutes mes participations dans des télé-réalités. Je n'ai pas de misère à communiquer comment je me sens. Je pense que c'est super important de s'exprimer. Donc tu sais, même si c'était mon amie, j'avais peut-être des émotions qui étaient un peu plus fortes que de l'amitié envers elle. C'était important pour moi de lui dire pour qu'elle comprenne un peu comment je me comportais autour d'elle. Je sais qu'elle a un chum. Je n'ai jamais traversé cette ligne-là. J'ai toujours été respectueux. Je la considérais vraiment, vraiment, vraiment comme mon amie! Je lui faisais confiance, on avait une belle complicité... C'est sûr qu'avec tout ça, en voyant les épisodes, on dirait que je trouve ça weird qu'elle puisse dire ça de moi! Peut-être qu'elle essayait de se justifier elle-même? Honnêtement, je ne le sais pas! Je trouve ça plate, et j'ai hâte qu'elle voie les épisodes et qu'elle réalise tout ça et qu'elle m'appelle pour m'expliquer certains propos qu'elle a eus contre moi parce que je trouve ça plate. Je trouve ça décevant. Je ne suis pas frustré, je ne suis pas fâché. Oui, c'était triste sur le coup. Je suis juste déçu. C'est de la déception de fond en comble. »

Est-ce que ton opinion sur François Lambert a changé après avoir vu les émissions, où l'on pouvait voir son côté ultra-machiavélique?

« Je n'ai pas vraiment été surpris! Moi, je m'entendais super bien avec François. C'est sûr qu'il avait sa stratégie propre à lui, et sa manière de son comporter et de manigancer avec certains candidats. Moi, honnêtement, j'ai regardé les émissions et je trouvais ça drôle! À un moment donné, je lui avais même dit 'Maudit que t'es machiavélique, François Lambert!' Il m'en parlait un peu, de ce qu'il faisait, mais pas en profondeur. Oui, il est machiavélique, mais ça fait en sorte que son personnage est tellement bon dans l'émission! Autant que c'est une super bonne personne, le rôle qu'il s'est attribué dans l'émission est malade, pour vrai! C'est un de mes préférés! J'ai bien fait de me tenir avec lui en fin de compte. Il joue super bien son jeu! »

Ton attitude a beaucoup dérangé les autres candidats, surtout quand tu as tout viré à l’envers et lancé des objets dans le walk-in et dans le gym. Regrettes-tu certains de tes agissements ?

« Pour vrai, après le visionnement de Big Brother Célébrités et avoir parlé avec des gens de mon entourage, je réalise que pour toutes les frustrations que j'ai vécues dans l'émission, je me suis tout le temps justifié. Oui, j'ai pogné les nerfs, oui, j'étais en cr*ss. C'était une crise! Mes arguments étaient bons, j'ai peut-être exagéré sur ma manière de réagir. Mais mes arguments étaient vraiment bons. C'était justifiable, d'une certaine manière. Honnêtement, je referais le même parcours [si c'était à refaire]. La seule chose que je changerais, ce serait de garder Camille sur le bloc et ne pas avoir à utiliser le seul veto que j'ai gagné! »

Ce sont les évincés qui votent pour la célébrité gagnante à la fin de l'aventure. Selon toi, qui sont les deux personnalités qui se rendront en finale?

« Moi, je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit Kim Clavel et Jean-Thomas Jobin, ou François Lambert et Jean-Thomas Jobin. Tout dépend de comment la game se déroule pour les prochaines semaines. Moi, j'aimerais vraiment que ce soit Jean-Thomas qui gagne! Je trouve que son jeu est impeccable, il est indemne. Il pense bien, il parle bien, il gère bien les autres candidats. Pour vrai, ce serait à lui de gagner! Sinon, je pense qu'en regardant les émissions, Richardson Zéphir c'est un coup de coeur! Il est malade, pour vrai, il me fait rire! S'il se rend aussi loin, il n'aura pas le choix d'avoir mon vote... si ce n'est pas contre Jean-Thomas ou François Lambert! »

Au cours des dernières années, on t'a vu dans trois autres télé-réalités : Occupation Double (2019 et 2020) et Le goût de l'amour à Canal Vie. Comptes-tu continuer ta carrière de « Pro des télé-réalités » après Big Brother Célébrités?

« Écoute, moi je m'étais dit que si je gagnais Big Brother Célébrités, j'utiliserais le cachet pour m'acheter une ferme pour passer à L'amour est dans le pré! (rires) Je ne suis pas rendu là! Je pense que je vais me donner un petit break... d'une couple de semaines! Je pense que j'ai d'autres projets! (rires) Pour vrai, j'ai eu une pause d'un mois et demi seulement entre OD Chez Nous et Big Brother Célébrités, je pense que j'ai vraiment besoin de prendre du temps pour moi et de revenir sur Terre un peu. Je vais me concentrer sur d'autres projets et d'autres opportunités qui vont s'offrir à moi. Je pense que j'ai une belle réception du public. Et le monde a vu un autre côté de moi qui vaut la peine d'être un peu plus accentué! J'ai hâte de voir de quoi je vais m'embarquer dans les prochaines semaines... »

