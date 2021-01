ENTREVUE: Laurence Bareil de Big Brother Célébrités «ne regrette rien»

Dimanche soir à Big Brother Célébrités, Laurence Bareil a été éliminée de la compétition suite à un vote de 7 contre 4.

Celle que l'on appelle la Reine du shopping a donc été la première de l'alliance des Pennes à quitter l'aventure. Kevin Lapierre, pion statégique placé en danger à la place de Camille Felton, reste dans l'immense château de Big Brother Célébrités.

Rencontre avec la pétillante Laurence Bareil qui sort de cette télé-réalité avec le sourire, malgré certaines leçons apprises à ses dépens.

Noovo

Comment te sens-tu, aujourd'hui?

« Je me sens super bien! Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été montrées dans les émissions, parce qu'évidemment la production touche beaucoup plus à la stratégie, mais ça a été une expérience malade au niveau social et humain! On a ri, on se couchait en riant, on se levait en riant... Moi, jamais je ne m'étais imaginé être coloc et dormir dans la même chambre de Rita Baga, Maxime Landry et Varda Étienne, tu sais?! On a eu un fun fou, et malgré le fait qu'il y avait de la stratégie, le soir, quand venait le temps de préparer le souper, et moi je suis très à l'aise derrière les fourneaux, il n'y en avait plus de stratégie pendant qu'on cuisinait et que d'autres faisaient la vaisselle. Il y avait vraiment une vie de maison ou de manoir! C'était vraiment comme un château! La vie de château était très agréable. Ça a été une expérience malade, je ne regrette rien, je suis contente! Les commentaires sont bons et là, je vais juste regarder l'émission les deux pieds sur le pouf, dans mon pyjama! »

Noovo

As-tu eu le temps de regarder quelques épisodes depuis ta sortie?

« J'ai TOUT vu! Il y a un petit décalage de quelques heures entre le tournage et la diffusion. J’ai donc pu tout, tout, tout visionner! Je sais exactement ce que les gens ont vu de moi et de la série en général. J'ai trouvé ça super! »

Es-tu satisfaite de l'image qu'on a montrée de toi à Big Brother Célébrités?

« Oui! Je me vois et je me dis, oui, c'est ça, c'est moi! »

Noovo

Lorsque tu as été éliminée, dimanche soir, Marie-Mai t'a appris qu'il y avait une autre alliance dans la maison et que François Lambert ne faisait pas réellement partie de la vôtre. Qu'est-ce qui t'a le plus étonnée?

« J'ai été étonnée d'avoir la confirmation de ce dont on se doutait. Ça faisait plusieurs jours que Jean-François, alias Rita Baga, et moi, on ne disait pas tout au sujet des Pennes à François Lambert. On commençait à se douter que ce gars-là jouait un double-jeu. Donc je n'ai pas été si étonnée, ça m'a juste sidérée de voir que le gars est allé complètement à l'inverse de ce qu'il m'avait dit. C'est-à-dire, 'Je suis ici pour redorer mon image, je sais que je ne gagnerai pas, mais si tu t'accroches, tu peux aller loin.' C'était vraiment d'avoir la confirmation de ce que je pensais, mais... On se doutait qu'il y avait une autre alliance, mais on ne pensait juste pas qu'ils étaient aussi nombreux! »

Noovo

Lorsque vous sortez de la maison Big Brother Célébrités, vous revenez à la réalité après avoir été dans une bulle pendant des jours et des jours... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Quel secret peux-tu nous révéler sur ce qui se passe dans le manoir?

« Ça se passe vraiment vite! Moi je me suis couchée la veille de l'élimination et je pensais avoir les six votes dont j'avais besoin pour rester. Une chose que vous avez vue, c'est que ça m'a pris par surprise et j'ai mal réussi à le cacher. Je pensais que j'avais réussi à le cacher! J'étais quand même étonnée.

Quand tu fais tes valises, tu les fais pour vrai. Je n'ai pas pu retourner à ma chambre, je n'ai pas pu rien faire. Quand je suis sortie de la maison, j'avais oublié mon manteau et mes bottes d'hiver. Il a fallu que quelqu'un retourne les chercher pour moi! Je ne pouvais plus du tout rentrer dans la maison! Ça se passe aussi vite que ça en a l'air.

Et une autre chose que vous n'avez pas vue : j'ai été émotive, quand même, lors de ma sortie de la maison! Pas parce que j'étais triste d'avoir été évincée, mais parce que le stress venait de tomber! Veut, veut pas, on fait tous partie du milieu artistique et médiatique, donc on tous conscients qu'on est filmés... certains, plus que d'autres! On est tous conscients des caméras, même si tu ne peux pas être ‘fake’ 24 heures sur 24, on est toujours en train de faire attention à ce qu'on dit. Donc c'est épuisant! C'est vraiment épuisant! Donc ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai fondu en larmes! La pression venait de tomber. J'étais, quelque part, soulagée, aussi. Il y a quelque chose qui se terminait et j'étais en paix avec ça. »

Noovo

Es-tu contente d'avoir participé à Big Brother Célébrités, même si ton parcours se termine un peu plus tôt qu'anticipé?

« On va se le dire, ça a été plus court que je ne l'aurais souhaité! Mais je suis en paix avec la manière dont ça s'est déroulé. Tu sais, c'est mathématique. Il faut comprendre que vous, vous voyez les deux côtés des alliances. Moi, je faisais avec l'information que j'avais. Si tu me demandes si j'ai un regret, je te dirais que mon regret est de ne pas être allée au bout de mon instinct.

Big Brother Célébrités, c'est une grosse expérience sociale et ce qu'on vit à l'intérieur de la maison, ça se transpose dans la société. On apprend, par exemple, qu'il faut toujours s'allier à des gens si on veut atteindre nos objectifs. En même temps, il faut toujours rester sur nos gardes et on ne peut jamais avoir la conscience tranquille et se dire 'Cette personne-là, elle est digne de confiance à 100%'. C'est une belle leçon que j'ai apprise! J'aurais dû aller au bout de mon instinct, parce que je le sentais que François Lambert jouait un double-jeu. J'aurais pu aller l'autre bord et dire 'Les amis, on se fait TOUS jouer dans le dos par François! Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour... régler les choses?' J'aurais aimé démontrer que je n'étais pas si dupe que ça.

Là où je n'ai pas été vraiment stratégique, c'est que j'ai choisi les gens de mon alliance en fonction d'avec qui j'aurais le plus de fun! Parce que j'étais aussi là pour avoir du plaisir! Donc avec Rita, Maxime que je connaissais déjà, Varda qui est une soie et qui a été au bat jusqu'au bout pour moi, je savais que j'allais aussi avoir du gros fun. »

Noovo

Quelles sont tes prédictions pour la suite des choses à Big Brother Célébrités? Qui penses-tu voir en finale?

« François Lambert est tellement stratégique, il a tellement les bons mots, mais j'ai vraiment l'impression que les gens commencent à le voir comme une menace. Jean-François, alias Rita Baga, m'a déjà mentionné que s'il s'était retrouvé patron de la semaine, il aurait mis François Lambert en danger. En même temps, il est un joueur physique, mentalement assez fort, il pourrait gagner le veto facilement! S'il est de ton bord, tu peux vraiment te rendre loin! C'est qu'on ne sait jamais vraiment s'il est de notre bord! (rires) C'est ça, le problème! S'il se rend en finale, ça pourrait être avec quelqu'un comme Jean-Thomas Jobin. La finale, je ne peux pas la prédire, mais il y a une chose que je sais que François, lui, est en train d'oublier : ce sont les exclus qui votent pour le grand gagnant! »

Noovo

Toi et Maxime Landry vous connaissiez déjà avant et, comme on l'a vu dimanche, vous êtes promis d'entretenir cette amitié après Big Brother Célébrités. As-tu eu d'autres candidats coup de coeur?

« Avant Big Brother Célébrités, j'ai regardé tous les épisodes de Canada's Drag Race : que la meilleure gagne pour connaître Rita Baga et connaître Jean-François Guèvremont. Et j'avais une mission cachée, j'avais l'intention de m'allier avec ce gars-là parce que j'ai eu un coup de coeur pour lui! Et ça s'est fait rapidement entre nous! Dès le début, on s'est retrouvé à jaser Varda Étienne, Maxime Landry, Jean-François Guèvremont et moi et on est rapidement devenus amis. Donc les gens que je veux revoir, ce sont les gens que je n'aurais jamais trahis, c'est-à-dire l'alliance des Pennes, et clairement, François Lambert a mentionné qu'il n'était pas un membre des Pennes, donc ça te donne ma réponse complète! (rires) »

Noovo

Vous pouvez suivre Laurence Bareil sur Instagram : @lareinedushopping! En plus de ses conseils mode, l'animatrice possède une boutique de vêtements seconde main sur Instagram qui s'appelle Très Smart : @verysmart.lrds!

