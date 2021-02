ENTREVUE: Lysandre et Claude de Big Brother Célébrités font le point sur leur relation

Dimanche soir dernier, deux candidats ont été évincés de Big Brother Célébrités : Lysandre Nadeau et Claude Bégin.

Ceux qui se sont entichés l’un de l’autre pendant l’aventure, leur valant le surnom de « Power Couple de la maison », étaient en paix à l’idée de quitter ensemble.

J’ai discuté avec Lysandre Nadeau et Claude Bégin en vidéoconférence afin d’en savoir plus sur leur expérience et de tenter de connaître des détails croustillants sur l’envers du décor...

Comment vous sentez-vous?

[C] « On est un peu dans notre spoutnik, on n'est pas vraiment sortis de la chambre d'hôtel. Mais on est contents d'avoir parlé à nos proches, on est contents de voir les impressions des gens. C'est sûr que là-bas, tu n'as tellement pas de contact que tu ne sais pas ce qui s'est passé. On a regardé l'émission, on a parlé à notre monde et on ne peut pas être mieux! »

En voyant les épisodes, avez-vous eu des surprises? Est-ce que ce qui a été montré correspondait à ce que vous pensiez?

[L] « Je pense que la plus grosse surprise c'est à quel point Kim nous a trahis! Je vais parler pour moi, mais je pense que ça a été ça, le plus gros 'Ayoye!' On savait qu'elle nous avait joué dans le dos, mais à ce point-là, c'est étonnant. »

[C] « Il n'y a pas vraiment de surprise, seulement que finalement Kim [et son bluff], ça a commencé depuis plus longtemps, et c'était plus intense. Quand tu regardes le show, tu vois davantage les stratégies et moins les contacts humains. Et c'était quelqu'un de super proche de nous, au-delà du jeu. Mais quand tu regardes ça, ce n'est peut-être même pas au-delà du jeu... C'est très, très spécial. »

On croyait effectivement, nous aussi en tant que téléspectateurs, que Kim Clavel serait plus fidèle à ses promesses au cours de l'aventure. On l'a beaucoup vue pleurer au confessionnal et lorsqu'elle est venue vous demander pardon. Croyez-vous que ses larmes étaient sincères?

[L] « L'affaire, c'est qu'autant qu'elle pouvait être sans filtre et vraiment honnête, autant que parfois elle était de glace. Elle parlait comme si elle était dans une entrevue. »

[C] « Oui, un peu en mode sport, cette façon de parler très froidement des choses. Et à un moment donné, elle peut entrer dans une émotion super claire. Avec du recul, on a de la misère à cerner ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas. Moi, j'avais l'impression qu'elle se tirait dans le pied et qu'elle souffrait de ça, d'avoir promis des affaires et tout ça. Finalement, c'était mélangé au jeu. Donc c'est vraiment bizarre! Je ne sais pas ce qui est vrai! »

[L] « C'est comme si elle ne souffrait pas tant que ça, mais que c'était une façon de se protéger au niveau du jeu. »

[C] « C'est une façon de se faire souffrir. De cette façon, si elle s'inflige des choses, elle se sent moins mal avec les choix qu'elle fait. C'est une théorie. »

Après toutes les émotions et les tensions de votre dernière semaine à Big Brother Célébrités, êtes-vous contents d'être sortis?

[L] « Je suis contente d'être sortie, parce qu'au stade où nous sommes partis, si on ne partait pas tous les deux dimanche, la semaine suivante c'était l'un de nous quand même. Il a fallu abdiquer. J'aime ce jeu-là, j'avais le goût de jouer le plus longtemps possible, mais j'ai bien vu que je n'avais plus personne avec qui jouer. Rendue là, j'étais mieux de partir, parce que ça n'aurait pas mieux été et je n'aurais plus eu de fun. Déjà que je m'en venais bitch! (rires) »

Maintenant que tu as vu les épisodes, Lysandre, donneras-tu encore ton vote à Jean-Thomas Jobin s'il se retrouve en grande finale?

[L] « Ben oui! Ben ouiiii! C'est le seul qui joue bien! Les autres, ce sont tous ses petits soldats. Mon frère a fait une analogie en disant que Jean-Thomas c'est le roi des échecs, qui ne peut que très peu bouger, mais qui gère le reste des pions! C'est vraiment ça! C'est le roi des échecs qui reste tranquille, mais qui contrôle tout le monde autour de lui. »

Avez-vous des regrets? Si c'était à recommencer, le referiez-vous de la même façon?

[C] « Moi, je dis toujours que oui! Mais je n'ai pas pu regarder assez d'autres saisons. J'en ai écouté un bout pour savoir comment ça fonctionnait. Lysandre, elle, elle s'est tapé beaucoup de Big Brother. Si j'avais fait ça, ça aurait changé ma façon d'arriver dans le jeu. Clairement! Une fois rendu là-bas, j'ai compris la dynamique, Lysandre jouait et elle m'a crinqué. J'ai fini par embarquer, mais je n'ai pas pu me préparer comme il aurait fallu. »

[L] « Je trouvais ça hot, moi, que tu aies une autre façon de voir le jeu! »

[C] « Je suis allé chercher le monde sans jouer. Parce que tout le monde se met à parler à tout le monde, et c'est vraiment ça qu'il faut faire. Et moi, je trouvais qu'aller parler aux autres candidats pour faire la campagne de nous-même, c'est le genre d'affaires qui me turn off, donc je ne le fais pas. Et j'ai vu que ça a relativement fonctionné. Les gens m'aimaient pour autre chose et non pas parce que j'avais fait une campagne dans la maison. C'est un autre genre. Je ne referais rien différemment. »

Pensez-vous qu'il est possible de dissocier sa personne et son profil de joueur à Big Brother Célébrités? C'est-à-dire d'être un joueur très manipulateur dans la maison et d'être à la fois totalement franc et loyal dans la vraie vie? Ou croyez-vous plutôt que ce sont des traits de personnalité qui ressortent dans ce contexte?

[L] « Pour vrai, je pense que l'histoire de 'C'est juste un jeu' ou 'C'est juste dans le jeu que je suis comme ça', c'est une excuse! »

[C] « Ouais, ouais, ouais! Une excuse machiavélique! Tout le monde est un peu sa vraie personne pour de vrai. Il y a des moves que tu ne ferais jamais dans la vie, mais c'est ça l'expérience, tu n'as pas le choix d'être toi! Tu ne peux pas tenir un rôle pendant un aussi gros laps de temps. »

[L] « Au bout du compte, dans ce jeu-là, tu réalises ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi dans ta prise de décisions. Est-ce que c'est le respect dans la maison? Le désir d'avancer avec les gens? D'être sûr de gagner? Ça, c'est dans le jeu, mais ça reflète le genre de décisions que tu prends dans la vie et pour quelles raisons. François Lambert, qu'on adore... »

[C] « ... et ça ne paraît pas tant, parce qu'on ne voit que la stratégie à la télé, à 80%. On ne voyait donc pas ces bouts-là dans les montages, mais nous autres, François, on l'aime pareil! On regarde les émissions, on voit les commentaires et le monde se dit 'Ayoye c'est le mal dans l'émission', mais en vrai, ce n'est pas comme ça qu'on l'a vécu. Mais je pense que ce qu'on voit dans le jeu est une extension de notre personne. »

[L] « Je dois dire que j'étais contente de ne pas jouer avec lui et plutôt contre lui! Tu ne veux pas appuyer ses décisions! »

Y a-t-il des moments dans la maison que vous auriez aimé voir au montage final?

[C] « On se monte un peu l'émission dans notre tête, puis après ça on l'écoute et on voit la différence de ce qui a été gardé et pas dans les moments que nous on a vécus, comme des affaires vraiment cutes et tout... Tous ces moments qui ont été pour moi plus humains et émotifs, avec de l'affection... (rires) mais ça n'a pas assez rapport avec le jeu et ils ne le gardent pas dans les montages! »

Vous êtes ensemble aujourd’hui, vous affrontez le retour à la réalité à deux... Comment abordez-vous la suite entre vous deux?

[C] « On s'est dit que ça ne se peut pas que ce qu'on avait là-bas n'existe plus à l'extérieur. Donc on se donne une chance! Là, ce sera la première fois qu'on ne se verra plus pendant un petit laps de temps. Et je crois que c'est valable, dans le sens où ça fait très longtemps qu'on est 24 heures sur 24 ensemble, et maintenant plus que jamais : on est juste deux dans une chambre d'hôtel! On a l'intention d'essayer de construire avec ce qu'on a là. Qui est une assez bonne base, même si ça s'est passé dans un monde parallèle. Je pense qu'on est les mêmes personnes à l'extérieur, comme je le disais tout à l'heure. On essaie! »

Est-ce que vous pourriez affirmer que vous êtes en couple?

[C] « C'est un statut trop rapide pour l'instant. »

Je vous ramène dans le jeu : quelles sont les deux célébrités qui se rendront en finale, selon vous?

[L] « Jean-Thomas Jobin et Richardson Zéphir! Ça serait fou! »

[C] « J'ai le goût de ne pas dire Jean-Thomas parce que tu l'as dit... Ça se peut que ta grenade lancée en partant explose partout. Je vais y aller avec... Richardson, moi aussi! C'est comme notre préféré, dans l'absurdité du chemin qu'il a emprunté. Contre Jean-Thomas! Je vais y aller avec les mêmes! (rires) »

En terminant, qui avez-vous hâte de revoir après Big Brother Célébrités?

[L] « Tout le monde! Sauf Kevin et Kim! (rires) »

[C] « Oui! Kevin s'est beaucoup refroidi avec nous, tu sais, et je pense qu'il peut être chill mais c'est le seul avec qui je n'ai pas eu de discussions profondes. Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, a été un gros coup de coeur pour moi. Mais vraiment tout le monde! »

[L] « C'est sûr que ma plus-pref-de-tout-l'univers-au-monde, c'est ma petite Camille! C'est la mienne! Je l'aime d'amour. Donc Camille! C'était notre petite fille à nous! »

