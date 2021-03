ENTREVUE: Maxime Landry de Big Brother Célébrités se vide le coeur

Maxime Landry a été éliminé de Big Brother Célébrités, dimanche soir dernier.

Au cours de cette soirée remplie de surprises, le populaire chanteur a eu l'occasion de tenter sa chance pour revenir dans la maison... ce qu'il a refusé!

Nous avons discuté avec Maxime Landry en vidéoconférence suite à sa sortie de l'aventure. Rencontre avec le « confident » de Big Brother Célébrités qui peut enfin se vider le coeur.

Noovo

Comment te sens-tu?

« Je me sens bien! C'est weird! C'est comme réapprendre à marcher, c'est à ce point là! Je suis embarqué dans mon char, hier, et je ne savais pas trop où je m'en allais. Ça faisait deux mois que je n'avais pas conduit! Ça fait bizarre, pour vrai, de retomber dans le monde! »

As-tu pu récupérer ton téléphone et parler à tes proches?

« Oui, j'ai retrouvé mon cellulaire, j'ai parlé à ma mère rapidement ce matin. [NDLR : Il y a deux nuits de décalage entre l'élimination et la diffusion de Big Brother Célébrités] Hier, je n'ai même pas voulu avoir mon téléphone quand l'émission est passée à la télé. J'avais vu les épisodes à l'hôtel. On écoute ce qui s'est passé depuis le début pour voir où ça s'en allait... parce qu'on a des belles surprises quand on découvre tout ça! Je n'ai pas voulu lire les commentaires. Comme j'ai refusé la rédemption, je me disais que ça allait peut-être avoir choqué les gens. Mais je pense que les gens ont compris que j'avais fait mon temps là-bas et que c'était correct! »

Noovo

Tu es le seul participant à avoir eu l'option de tenter ta chance pour revenir dans la maison à la suite de ton élimination. Tu as refusé. Y a-t-il un moment où tu as hésité à relever le défi?

« La veille, j'étais convaincu que j'allais essayer. Le matin, je suis arrivé et... Tu sais, les conversations dans la maison, premièrement, j'étais plus capable! Ça faisait un bout que je savais que c'était le temps que je sorte de cette maison-là. Et je savais que ce qui se dessinait dans les prochaines semaines, ça n'allait pas être beau. Moins on est nombreux dans cette maison, plus ça devient aliénant, c'est-à-dire que le monde longeait les murs, ils se parlaient tous seuls dans la chambre du patron, et moi je n'avais pas d'alliance à la fin. Ils me gardaient un peu comme pion parce que je n'étais pas dangereux pour leur game! Ce qui fait que dès qu'on sortait d'une compétition de patron ou de veto, tout le monde s'en allait faire des petites réunions dans la chambre. Moi, je disais 'Bon, ben coudonc! Quand vous serez prêts, vous sortirez!' (rires) Ils jouaient tous seuls, je n'étais plus dans cette game-là! Tant qu'à jouer tout seul, je vais aller jouer chez nous! Tout va bien, c'est terminé pour moi et c'est bien correct. »

Noovo

Au moment de discuter avec Marie-Mai à ta sortie de la maison Big Brother Célébrités, tu as déclaré qu'il « y a certaines personnes que tu ne voulais pas voir pour une autre semaine, car elles jouent avec les sentiments des gens. » Qu'as-tu voulu dire exactement?

« Tu sais, depuis le début, j'ai toujours été la personne à qui on vient se confier. Moi, j'ai vu mon alliance s'en aller, les uns après les autres. Ça a été des départs difficiles. J'ai été là pour tout le monde, et tout le monde a été là pour moi aussi. Mais tu sais, quand quelque chose se passait dans la maison, les autres venaient me voir parce que j'étais neutre et à l'écoute. Ils savaient que j'allais être là et parler avec mon coeur. C'est devenu un peu lourd d'être le confident de certaines personnes. Camille Felton, quand elle s'est ramassée toute seule quand Claude Bégin et Lysandre Nadeau sont partis, c'est sûr qu'elle s'est un peu jetée sur Richardson Zéphir et moi. Et moi, comme un grand frère, j'ai dit 'Viens t'en, on va s'allier et on va prendre soin l'un de l'autre'. Et dès qu'elle en a eu la chance, elle a usé du charme qu'elle a avec Kevin Lapierre! Parce que le gars, il est en amour avec la fille! Et c'est comme ça que ça se passe! Pour moi, tu ne peux pas jouer avec le monde comme ça. Ça ne fait pas partie de mes valeurs. Ce n'est aussi pas pourquoi je me suis inscrit à Big Brother Célébrités. Quand j'ai dit que je m'étais inscrit à Big Brother et non à Occupation Double, je ne pensais pas que ça deviendrait aussi gros. Ça voulait juste dire que j'écoute OD, j'aime ça parce que c'est ce que je choisis d'écouter, mais là je me suis inscrit à Big Brother Célébrités pour faire de la compétition! Là, je voyais que c'était plus une game de... le gars est en amour avec la fille. Elle, elle l'utilise et ne veut rien savoir. Puis en plus, quand j’ai vu les épisodes, j’ai vu les moments au confessionnal de Camille et j’ai réalisé qu'elle l'a carrément juste utilisé! Moi, j'espérais quasiment sortir de là et dire 'Wow, les deux étaient dans une game et ils m'ont eu! Les deux faisaient semblant d'être en amour chacun de leur côté!’ Mais ce n'est pas ça! Il était vraiment en amour avec Camille! C'est là que j’ai décidé de me retirer. Je leur ai dit que je les laissais jouer leur game. J'étais déjà sorti du jeu, dans ma tête, depuis quelques semaines. Je ne me serais pas vu retourner là-dedans. Si j'avais relevé le défi de l'omelette du patron, je ne sais pas ce que j'aurais fait... Probablement que je serais monté en ligne droite dans mon lit pour lire un livre! (rires) Je n'avais plus d'options, et je n'avais plus envie d'en avoir non plus. J'ai du respect pour les joueurs et la game qu'ils jouent, mais ce n'est pas la mienne. La mienne, c'était de rester avec les valeurs que j'ai et d'être intègre. En sortant, j'étais content de l'avoir fait comme ça. J'écoutais les émissions et je n'ai pas vu quelqu'un d'autre, j'ai vu ce que je suis dans la vie. »

Noovo

Qu'as-tu pensé de la petite pointe que t'a lancée Kevin Lapierre, en vidéo, après ton élimination?

« Moi, je l'ai d'abord connu en regardant Occupation Double, c'était même un candidat que j'aimais! Puis, je l'ai connu dans une optique de compétition. Le gars est mauvais perdant quelque chose de rare! On a vécu ça dans la maison Big Brother Célébrités! Moi, quand je suis revenu d'une épreuve où j'avais eu l'air d'un cave parce que j'ai fait un abat avec mon bonhomme de neige, je n'ai pas détruit la maison en rentrant! J'ai ri! J’étais contre 12 ou 13 personnes qui s'entraînent jour et nuit, qui sont en super forme... Je savais que ce n'était pas juste une compétition de force et d'endurance, mais une grosse partie de ces épreuves le sont. Parfois, je rentrais dans un challenge et je me disais 'Bon, je n'ai aucune chance de réussir alors aussi bien m'amuser!' Et c'est ce que je faisais, et j'essayais de continuer jusqu'au bout. Mais tu sais, je m'excuse, mais tu ne m'as jamais vu me faire un chandail de 'Veto Man' comme Kevin! Sinon, ça aurait été une grosse joke! Lui, il arrive avec ça, et je me disais 'J'espère qu'il va commencer à remporter le veto bientôt parce qu'il a fait tous les défis et n'en a remporté aucun'. En rentrant [du défi qu'il a échoué], il détruisait la maison, s'en allait dans la walk-in faire sa crise. Je suis désolé, mais... c'est quoi cette affaire-là?! C'est pour ça que je te dis que ce n'était plus tellement du monde avec qui j'avais des affinités ou des conversations. J'avais besoin de me retirer de ça, une fois pour toutes. »

Noovo

Le comportement agressif de Kevin Lapierre a d'ailleurs fait dire à François Lambert, au confessionnal, qu'il ne pourrait jamais engager un employé avec un tempérament aussi explosif...

« Ce qui est fabuleux, c'est que là-dedans il a fait son chemin! Les autres l'ont gardé parce que c'est un joueur qui pouvait être fort et remporter des trucs, mais... Il n'en a pas remporté plus que moi avant que je quitte! Il y a une seule fois où il a remporté quelque chose, c'était la charade auditive. Si j'avais remporté cette épreuve, c'est la seule chose qui aurait pu me faire rester une semaine de plus. Est-ce que cette semaine-là aurait été agréable? La réponse est non. [...] Et je ne parle pas de la production, c'était extraordinaire, on ne manquait d'absolument rien! Sauf qu'à un moment donné, quand tu es avec les mêmes personnes avec qui tu n'as pas tant d'affinités... Le matin du gala d'élimination, je suis assis sur le divan, et je me demande encore si je relèverai le défi de rédemption si je pars. Et là, tout ce que j'entends, c'est 'Après l'épreuve, on va faire des bras, le chest ou le dos au gym?' Je me suis dit 'Ouache!' Plus ça allait, plus j'entendais les conversations autour, plus je me disais que je ne pouvais plus rester. J’aime autant quitter et regarder Big Brother Célébrités de l’extérieur. »

Noovo

En regardant les épisodes, outre les manigances de Camille envers Kevin, as-tu eu d'autres surprises?

« Quand j'ai vu les moments au confessionnal, j'ai réalisé que j'avais eu une mauvaise lecture de certaines personnes chez qui j'avais vu de bonnes intentions et de bonnes valeurs! Ça, c'est sûr que c'est décevant. Kim Clavel, par exemple. On vivait de super belles affaires. Et pour moi, de la voir aller dans la chambre du patron et me regarder sur les caméras, couché sur mon lit complètement à bout de ma vie, et l’entendre dire 'Mon doux, il essaie de faire pitié!', je me suis dit 'Pardon?! Je voulais juste m'en aller de cette maison-là! Penses-tu vraiment que j'essayais de faire pitié? Je suis juste à bout!'

Ça, je ne l'avais pas vécu quand elle me parlait. Elle était la première à venir pleurer à quel point j'étais extraordinaire...

Noovo

[...] Je sais très bien qu'il y a des participants qui, en sortant de cette aventure-là, ne voudront plus se voir, même si on sait que c'était un jeu. Ce n'est pas toujours resté dans l'optique du jeu. Tu sais, Camille et Kevin, je suis désolé, mais ça n'a pas toujours été de l'ordre du jeu. Ils sont allés plus loin que d'aller placer des pions, en jouant avec les sentiments d'une personne. »

Noovo

Tu as eu une très mauvaise semaine après le départ de Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, puis tu es revenu en force et tu es devenu le confident des autres célébrités. Si tu avais à recommencer, referais-tu l'aventure de la même façon?

« Je le ferais exactement de la même manière! Honnêtement, quand J-F est parti, ça a juste été une accumulation de choses. Puis je n'acceptais pas les raisons pour lesquelles il était mis en danger. C'est plus ça. Jean-François s'est fait dire qu'il ne se battait pas 'comme un homme'. Le discours qu'il a reçu pour se faire mettre en danger, pour moi, c'était inacceptable. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit qui est sorti à la télé. En fait, on n'a rien vu! Tout ce qui est sorti dans l'émission, c'est moi qui m'assois sur mon lit, qui sacre et qui est en pleurs... sans savoir ce qui m'a mené jusque-là! C'est une accumulation de plusieurs semaines de commentaires qui ont été lâchés dans la maison, et d'affaires qui ne sont pas nécessairement sorties dans les émissions, mais qui ont fait en sorte que je n'acceptais pas la mise en danger de Jean-François. Ce n'était pas parce que je perdais un membre de mon alliance : c'était un ami et c'est les raisons pour lesquelles il a été mis en danger, quand c'était une des personnalités les plus fortes qui avait le plus de chances de se rendre à la fin! Au pire, Emmanuel Auger, fais juste dire ça : [NDLR: le patron qui avait mis Jean-François en danger] 'Jean-François, tu es vraiment un joueur écoeurant, c'est sûr que si tu te rends à la fin, personne n'a de chance de gagner parce que tout le monde t'aime dans la maison.' Juste ça, ça aurait été assez, Manu, pour le discours de mise en danger. Ceci dit, il y a plein de beaux côtés qui sont sortis de cette aventure et les rencontres que j'ai faites en font partie! J'ai gardé de beaux contacts avec la plupart des gens qui sont sortis déjà, et parmi ceux qui s'apprêtent à sortir... il y en a quelques-uns à qui je vais reparler! (rires) »

Noovo

Ne manquez pas Big Brother Célébrités, du lundi au jeudi dès 18h30 et le dimanche dès 19h sur Noovo et Noovo.ca ainsi qu'à tous les jours dès 22h sur VRAK!

Vous aimerez aussi: