ENTREVUE: Rita Baga se confie sur la vague d'amour reçue après Big Brother Célébrités

En participant à Big Brother Célébrités, Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, avait deux missions : faire rayonner l'art de la drag et se faire connaître du public.

Au moment de sortir de la maison, dimanche soir suite à son élimination, le plus coloré des personnages de l'émission a affirmé avoir réussi à relever ce double défi. Rita Baga quitte donc la tête haute avec une armée de nouveaux fans.

Rencontre avec Jean-François Guevremont, un artiste brillant, intelligent, sensible et talentueux.

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Comment te sens-tu?

« Je reviens à la réalité! C'est drôle et en même temps, vu qu'il y a un petit décalage entre le tournage et la diffusion pendant lequel on est cachés à l'hôtel, j'ai eu le temps de me faire un bon état d'esprit. Je me sens bien et je reçois plein, plein d'amour! Je ne viens pas à bout de mes messages! (rires) C'est un beau problème, ça va bien! »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Tu as été éliminé dimanche soir à Big Brother Célébrités. Malgré que l'on connaissait les intentions des différentes alliances, pensais-tu qu'il y aurait un revirement de situation te permettant de rester dans l'aventure?

« J'avais espoir! En même temps, je suis quand même une personne assez lucide. Le fait que tout le monde me disait bye pendant toute la semaine, ça mettait les cartes sur table. Le format, je le connais bien, je suis un fan de l'émission Big Brother. Je sais que parfois, ils [la production] font des twists quand ils veulent garder des gens. Sauf que là, je me disais que c'est la première saison, et que ça aurait l'air d'être du favoritisme si on me gardait. Mais les autres de la maison pensaient qu'il y aurait une twist! Je me le faisais dire et c'est moi qui leur disais 'Ben non! Ça ne se peut pas, c'est la quatrième semaine, ils ne feraient pas ça!' Mais j'avais un petit espoir, quand même. Je me disais 'D'un coup qu'on me souffle à l'oreille, pendant le veto, l'endroit où est la dernière enveloppe', Mais non, ce n'est pas arrivé! »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Tu as visionné tous les épisodes. Est-ce que les images qui ont été montrées à la télé correspondent à ce qui se passait vraiment dans la maison? Es-tu satisfait du résultat?

« C'est drôle parce que j'ai regardé les épisodes avec la personne qui approuve le montage. Et elle me disait 'Si tu as des questions, tu peux arrêter n'importe quel épisode et me les poser.' On les a tous écoutés dans l'ordre, et je pense que ça a pris 14 épisodes avant que je lui dise 'AH! Ça, là!'

Parce que je n'ai pas eu de grandes surprises, en fait. Tout ce que je pensais et que je supposais qui était en train d'arriver, ça a été des confirmations en regardant les épisodes. La seule surprise que j'ai eue, c'est de voir que le plan de Jean-Thomas Jobin et Kevin Lapierre était de se rendre ensemble à la fin! Celle-là, ça m'a pris par surprise! Je ne les voyais jamais ensemble dans la maison. Quand j'ai entendu ça dans l'émission, c'était récurrent, il y a trois ou quatre fois où ils disent 'On va se rendre ensemble à la fin!' ou 'Kevin c'est mon Top 1'. Je me suis dit 'Voyons?!?' Une sous-alliance surprise qui m'a étonné. »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

On n'a pas vu Jean-François Guevremont se métamorphoser en Rita Baga. Est-ce que c'était une cassure volontaire ou c'est un simple adon?

« La vraie réponse, c'est que jusqu'à ma dernière semaine j'étais dans des salles de bain qui n'ont pas de caméras! Lors de la dernière semaine, Marie-Chantal Toupin venait de partir et il y a trois miroirs dans le walk-in, le sien s'est libéré. On me voit donc une seule fois en train de parler avec Varda alors que je suis en train de me maquiller. Le reste du temps, c'est juste que les caméras ne se rendaient pas là! »

Noovo

À un certain moment dans Big Brother Célébrités, François Lambert a fait un commentaire qui n'a pas très bien passé auprès du public. Il a déclaré à un autre candidat qu'on ne « gagne pas Big Brother avec des perruques ». Puis, on t'a vu généreusement le transformer en drag queen. Comment as-tu réagi en voyant ce qu'il avait dit dans ton dos et quelle était ta relation avec François Lambert?

« François, il est entré dans l'émission en disant 'Je veux changer mon image, j'ai l'impression que les gens ont une mauvaise perception de moi'. Et après un épisode, je me suis dit que c'était totalement raté! On chasse le naturel et il revient au galop, comme on dit! C'est sûr que quand je l'entends dire une phrase comme ça, versus ce qu'il me disait, qu'il trouvait ça beau ce que je fais, il y a comme un clivage. Ça démontre bien sa stratégie, qui est de dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et se garder sa propre vérité aussi.

Ça fait de lui un joueur qui beaucoup d'avantages, pendant très longtemps, à être en alliance tout le monde, mais on l'a vu dans d'autres saisons : quand ça se sait, là, ça éclate! Et depuis que Laurence est partie, on a eu la confirmation qu'il n'était pas du tout avec notre alliance. À partir de là, on n'a pas eu de relation outre des salutations ou des conversations de groupe. Ce n'est pas mon grand ami, mais ce n'est pas une personne que je déteste non plus. Quand j'ai écouté les émissions et que j'ai vu le deuxième gala, où Laurence est éliminée et apprend que François Lambert dit qu'il n'a jamais été dans les Pennes, et que cette alliance ne gagnera jamais rien, j'ai vu qu'elle a été très surprise. Moi, j'avais passé ce stade-là, je n'étais plus surpris. »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Après la première élimination de la saison, nous avons discuté avec Geneviève Borne. Elle nous a alors dit que mis à part les discussions de stratégie, c'était la fête dans la maison Big Brother Célébrités, que tout le monde s'amuse et passe du bon temps en gang. Est-ce que c'est encore vrai?

« C'est plus froid que ça ne l'était au début. Les gens sont naturellement portés à être avec leur alliance. Je pense qu'on a pu le voir dans la dernière semaine : il y a des gens qui ne soupent plus en groupe avec tout le monde. Ça commence à être plus isolé. Par contre, il y a encore des activités de groupe pendant les journées de congé où tout le monde est là. Ça devient difficile de passer outre certaines actions des alliances, plus le jeu avance. J'imagine qu'à un moment donné, il aura un patron ou une patronne qui ne voudra pas faire rentrer les gens qui ne sont pas dans son alliance dans sa chambre. »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Sur les réseaux sociaux, ton départ de Big Brother Célébrités a eu le même effet que lorsque Luc Dionne, l'auteur de District 31, a fait mourir Nadine. Les gens se sont tellement attachés à toi! Qu'as-tu envie de leur dire?

« C'est une belle et grande surprise! Je suis entré là en me disant que j'allais être moi même, comme quand j'ai fait Canada's Drag Race : que la meilleure gagne! Je ne jouais pas de personnage. Je me suis dit que les gens qui ne m'aimeraient pas à l'émission ne m'aimeraient pas dans la vie de tous les jours. Je ne pensais pas faire des remous et qu'il y ait des gens qui connectent autant avec quelqu'un ou quelque chose qui est complètement à l'opposé de qui ils sont!

Ça m'a beaucoup touché! Quand je suis sorti de la maison, toute la production est venue me voir. Ça pleurait, ça me disait 'Félicitations, tu as vraiment fait un bon show!' J'ai reçu des discours de tout le monde. Marie-Mai, après qu'on ait fait l'entrevue, elle m'a dit 'Fais juste te préparer, le monde capote sur toi! Dimanche soir, ça va être un deuil national!'

Je me disais qu'elle en mettait, mais j'ai vu ça arriver et je me suis dit 'Ça ne se peut pas!' Mon chum m'a dit la même chose, ma gérante aussi... Ça me touche, tu sais! Je ne pensais pas que les gens allaient connecter avec l'inconnu. Donc ça me touche et ça me donne beaucoup d'espoir pour le futur aussi! »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

On s’est parlé avant et après ton parcours à Canada’s Drag Race : que la meilleure gagne. À ce moment, tout était déjà filmé et tu avais déjà du recul sur les tournages, même si le public n’avait encore rien vu. Cette fois-ci, c’est presque en temps réel, à quelques heures près! Comment est-ce que tu comparerais les deux expériences?

« Là, je te parle et je le vis en même temps! C'est ça qui est particulier! Je sais que ma famille m'a écrit, mes amis et tout ça... J'ai tellement de messages, on dirait que je me sens comme quelqu'un qui vient d'avoir un téléphone pour la première fois! Je ne comprends plus rien! Je me dis que demain, ce sera la journée où je vais répondre aux messages. Le fait de sortir de Big Brother Célébrités et tout le monde a vu ce qui s'est passé instantanément, avec les quelques heures de différence avec le tournage, c'est complètement autre chose qu'à Canada's Drag Race! J'étais revenu à la fin de l'automne et l'émission était présentée en septembre de l'année suivante! On était dans l'angoisse à se demander si les gens allaient aimer ça. Alors qu'avec Big Brother Célébrités, je sors et j'ai la réaction du public! Je n'avais pas peur de la façon dont les gens me verraient à l'extérieur parce que je me disais qu'on ne peut jamais faire l'unanimité, mais ça a été vraiment une belle surprise quand je suis sorti! L'enchaînement de la production en pleurs, Marie-Mai qui me fait un speech, je regarde tous les épisodes à l'hôtel et ensuite, d'avoir eu mon téléphone dimanche soir... Je me suis dit 'Voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai-tu gagné un prix Nobel?' (rires) C'était très touchant! »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

Donc, on peut conclure que tu es content d'avoir participé à Big Brother Célébrités?

« Oui, je suis content! Très fier d'avoir réussi mes deux objectifs en quatre semaines et non en treize. Ça m'a donné un élan de positif. Je n'ai aucun regret d'avoir fait ça, je n'ai pas d'amertume ni d'animosité envers personne dans l'émission. Je suis capable de faire la différence entre la stratégie et la personne dans la vraie vie. J'ai hâte de regarder la suite. Je sens que le trouble s'en vient assez rapidement dans cette maison! Je leur donne quelques jours et quelque chose devrait se passer. Il y a peut-être une alliance qui va sauter, je ne sais pas! Je sens que, comme on dit en bon français, la m*rde va pogner! (rires) »

Big Brother Célébrités/Noovo/Bell Média

En terminant, à la fin de la saison, ce sont les exclus qui votent pour la personne gagnante de Big Brother Célébrités. Qui imagines-tu en finale et qui voterais-tu?

« Peu importe qui se rend en finale, je vote Rita Baga! »

Jean-Sébastien Sénécal/Jocelyn Leduc

Rita Baga partira en tournée avec son spectacle solo cet automne. Les dates seront annoncées prochainement au Ritabaga.ca.

D'ici là, on vous invite à la suivre sur Instagram!

