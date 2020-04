Étienne Boulay célèbre les 102 ans de son grand-père adoré!

Étienne Boulay a souligné une journée très spéciale, aujourd'hui sur Instagram : c'est l'anniversaire de son grand-père!

Le papi de l'animateur, qui se nomme Philéas, célèbre ses 102 ans!

Malheureusement, Étienne Boulay ne peut rendre visite à son grand-père adoré à cause de la crise de la COVID-19. En plus de l'interdiction de visiter les personnes âgées, l'ex-footballeur professionnel n'habite pas la même région que lui. Il ne peut donc pas aller lui dire bonjour par la fenêtre!

Heureusement, il y a les réseaux sociaux! Pour célébrer son papi, Étienne Boulay a partagé une adorable photo de lui avec son bébé sur Instagram.

Il a également publié une vidéo très mignonne du poupon avec son arrière-grand-père. Il s'agit d'utiliser la petite flèche blanche au centre, à droite sur la photo, pour la voir :

« 102 ans aujourd’hui! Et c’est la première année qu’il ne pourra pas fêter son anniversaire avec sa famille. On sait qu’il est en sécurité et bien traité où il est, mais c’est pas évident de savoir qu’il sera seul aujourd’hui. Bonne fête Papi! On t’aime »

De son côté, la conjointe d'Étienne Boulay, Maïka Desnoyers, a elle aussi souligné les 102 ans de Philéas :

« Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du grand-papa d’Étienne... 102 ans! C’est aussi la première fois qu’il passera son anniversaire seul. Malheureusement, nous sommes tous dans le secteur de Montréal et lui de Québec... et légalement nous ne pouvons pas voyager afin d’aller lui souhaiter bonne fête à l’extérieur de sa résidence... ! Bonne fête Papi Philéas, on se reprend bientôt afin de souligner votre anniversaire en personne »

On lui souhaite un joyeux anniversaire, nous aussi!

