Excellente nouvelle pour les fans de la série Léo!

On a appris une formidable nouvelle concernant la série Léo aujourd'hui : il y aura officiellement une 4e saison!

Fabien Cloutier et son équipe ont confirmé la nouvelle lors du lancement de la programmation du Club Illico.

À la base, l'auteur de la série et interprète de Léo avait déclaré que la troisième saison serait la dernière. Apprendre que l'action se poursuivra dans une quatrième saison est donc une belle surprise!

Page Facebook de Fabien Cloutier/Club Illico

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, Anne Dorval reprendra son rôle de Jessica, coiffeuse et mairesse du village.

On se souvient que la comédienne avait dû prendre une pause et délaisser momentanément son rôle lors de la saison 2 (la soeur du personnage, joué par Sandrine Bisson, la remplaçait au salon) puisqu'elle devait prendre soin de sa maman qui était malade et qui est malheureusement décédée en novembre 2019.

Pour l'instant, peu de détails sont connus concernant la production des prochaines saisons de Léo. Fabien Cloutier avait d'abord annoncé que les caméras se remettraient en marche en mai dernier. Évidemment, le tout a été repoussé en raison de la pandémie.

Si la crise de la COVID-19 le permet, le tournage devrait avoir lieu à compter du printemps 2021.

Mariana Mazza en vedette d'un nouveau film

Instagram @marianacherie

Toujours au lancement de Club Illico, on a appris que la plateforme présenterait 4 films originaux.

Parmi ceux-ci, on retrouvera Maria, un long métrage mettant en vedette Mariana Mazza.

Selon ce que rapporte le chroniqueur Richard Therrien sur Twitter, on pourra aussi voir Sam, un film réalisé par Yan England qui réunira Antoine-Olivier Pilon et Mylène Mackay, Stéphane Rousseau.

Vous aimerez aussi: