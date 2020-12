Extrait de L'heure de vérité d'OD Chez Nous : les candidats vident leur sac et vous voulez voir ça!

Julie Snyder a révélé un extrait de L'heure de vérité d'OD Chez Nous, mercredi soir, à La Semaine des 4 Julie.



Comme à chaque année, les candidats se réuniront une toute dernière fois afin de régler leurs comptes. On peut s'attendre à un épisode riche en émotions!



Dans les images virales, Vincent et Charles argumentent et les deux hommes semblent particulièrement fâchés. Marjorie éclate en sanglots en parlant de son couple avec Cintia et Naadei réagit fortement à ses propos. Carl et Andréanne avoue être déçus de ne pas avoir gagné l'aventure et Julie-Anne explique avoir été déçue par ses deux meilleurs amis dans l'aventure.



Ne manquez surtout pas L'heure de vérité d'OD Chez Nous ce dimanche à 18h30 à Noovo!



Rappelons que Jay Du Temple a révélé qu’il y aura une nouvelle édition d’Occupation Double à l’automne 2021 sur Noovo - pandémie ou non - et qu’il sera toujours à l’animation pour une cinquième saison consécutive!



