Fabienne Larouche s'exprime sur le retour de Maripier Morin

Il y a quelques jours, le producteur Charles Lafortune a défendu le retour de Maripier Morin dans la deuxième saison de La faille, prévue pour la fin 2021 sur Club Illico.

«À un moment donné, il faut que tu agisses en bon père de famille, a expliqué Charles Lafortune lors de son passage à La tour. Il y a le droit de se réhabiliter, parce que je ne sais pas ce que ça dit sur notre humanité si on ne se réhabilite pas!»

Karine Paradis



Invitée au micro de Sophie Durocher ce vendredi, Fabienne Larouche s'est aussi exprimée sur le sujet qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois. La scénariste et productrice a avoué qu'elle n’hésiterait pas à engager prochainement Maripier Morin:

«Il y a un moment où la rédemption et l’expiation de la faute, il y a une limite. On ne va quand même pas la brûler sur un bûcher. Maripier, c’est une fille formidable, talentueuse, belle, intelligente. Ça aussi ça amène de l’envie, de la jalousie et de la méchanceté», a-t-elle confié.

Selon Fabienne Larouche, il faut savoir pardonner à l'animatrice pour ses erreurs puisqu'elle s'est excusée et qu'elle est allée chercher de l'aide professionnelle.

«Maripier a compris le message, elle s'en est allée [...], mais aujourd'hui cette fille-là ne peut plus travailler? Voyons! Dans quel monde on vit? Le pardon, ça n'existe pas?», ajoute Fabienne.

Vendredi soir, sur le plateau de Deux hommes en or, Rosalie Bonenfant a aussi donné son opinion sur le sujet:

«Je me questionne le pardon. Je ne sais pas si je me sens prête... Je trouve ça tôt un peu pour la rédemption. [...] Ce n'est pas tant une question de temps... Ce sur quoi je me questionne, c'est : est-ce qu'on peut réellement changer en six mois? [...] Je ne veux pas avoir l'air intransigeante. Je pense que je suis plutôt sceptique. Elle est où la preuve concrète de l'introspection [de Maripier Morin sur ses actes]? Ce n'est pas parce que tu as fait quelque chose de mauvais que tu es une mauvaise personne. Par contre, je pense que la notoriété, c'est quelque chose qui se mérite!»



La Faille



Les tournages de la deuxième saison de La faille représentent un tout premier engagement pour l'actrice depuis les accusations de harcèlement et d'agression dénoncés par Safia Nolin à son égard, il y a six mois.



Vous aimerez aussi: