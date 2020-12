Faits divers: Découvrez le look surprenant d'Éric Bruneau dans la quatrième et ultime saison!

Si vous avez craqué pour Éric Bruneau dans la série Trop, préparez-vous à avoir tout un choc: sa métamorphose pour son rôle dans la toute dernière saison de Faits Divers est pour le moins impressionnante!



Alors, Éric Bruneau en bad boy, vous aimez? On dirait que le comédien a emprunté les bagues et les tatouages d'Éric Lapointe et les cheveux longs de son protégé Travis Cormier!

L'ULTIME SAISON

Un mariachi se donne en spectacle dans un bar latino lorsqu’une balle lui transperce le front au beau milieu de son refrain. Serait-ce l’œuvre du cartel mexicain établi à Mascouche? Il ne faut pas sauter si vite aux conclusions alors que s’amorce une enquête fertile en mystère et en rebondissements. La quatrième et dernière saison de Faits divers comporte six épisodes qui sont déjà en ligne sur l'extra de Tou.tv et seront diffusés dès le 15 février sur Ici Télé!



Si on soupçonne d’emblée le cartel mexicain, c’est que peu avant, la police a saisi des kilos de cocaïne dans un conteneur au Vieux-Port de Montréal. Pour le cartel et ses alliés motards, ce n’était possible que par l’intervention d’une taupe, mais qui? Le mariachi? Rapidement, la situation dégénère, tandis qu’Albert Scott-Ducharme, un chroniqueur de radio se fait prendre bien malgré lui dans cette histoire. Comment? Et surtout pourquoi?



L’escouade de Mascouche devra démystifier cet énorme gâchis qui implique, encore une fois, des univers disparates: un cartel mexicain, une entreprise de vitres teintées, un crématorium de petits animaux, une travailleuse humanitaire fraîchement retraitée et les chroniques radio d’un intellectuel de droite. Tout ceci prendra des proportions dont personne ne pouvait se douter…



Simon Lacroix, Éric Bruneau, Dominique Leduc, Myriam Fournier, Joanie Martel, Arturo Oliva, Mélanie Pilon, Reda Guerinik, José Zapata, Martin Oliva, Paul Houde, Hugo Dubé, Louis-Philippe Dandenault, Domenic Di Rosa, Marie Brassard, Juan Grey et Hugo Giroux se joignent à Isabelle Blais, Émile Proulx-Cloutier, Patrick Hivon, Fred Eric Salvail, Maxime Mailloux, Emmanuelle Lussier-Martinez, Guy Nadon et plusieurs autres dans l’impressionnante distribution de cette nouvelle saison.



