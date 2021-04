Finale de Big Brother: Marie-Mai est à couper le souffle dans une mini-robe beige à corset glamour!

Dimanche dernier, après avoir opté pour une robe «socialement acceptable et conservatrice», après la fameuse saga du top «en trou de beigne», Marie-Mai est finalement back on track!

Eh oui, la belle animatrice de Big Brother Célébrités a dévoilé en grande pompe le look à paillettes qu'elle portera lors de la grande finale de téléréalité ce soir et elle est à couper le souffle.



Marie-Mai est sublime dans cette mini-robe beige à corset signée David Koma, qui est l'incarnation même du glamour d'après-soirée!

Toute une équipe s'est d'ailleurs impliquée pour faire briller la star, dont la maquilleuse Sophie Parrot, le coiffeur David D'Amours ainsi que le styliste Patrick Vimbor.





Au passage, Marie-Mai a fait le bilan de son expérience comme animatrice suite à ce nouveau mandat:

«Après 13 semaines, j’arrive pas à croire que c’est ce soir la grande finale de @bigbrothercelebrites...

On a un show INCROYABLE pour conclure tout ça en plus.

Quelle aventure!

Une école extraordinaire où je me suis vue évoluer, apprendre et prendre confiance de semaine en semaine, devant vous.

En commençant l’émission, j’ai décidé de ne jamais aller voir ce que “internet” pensait de mon animation, contrairement à ce que j’aurais fait dans le passé.

J’ai décidé de M’ÉCOUTER et de me fier à mon intuition plutôt qu’à la perception extérieure, pour me rassurer et me pointer ce sur quoi je devais travailler pour devenir meilleure. Je suis devenue ma propre source de motivation et pour quelqu’un comme moi, c’est énorme. Ce n’est pas que j’aime pas lire mes critiques, mais c’est que dans le passé j’ai eu tendance à éteindre ma petite voix par celles des autres et vouloir devenir meilleure pour essayer d’atteindre les attentes de tous au lieu de devenir meilleure pour MOI. Maintenant que je l’ai retrouvée, c’est elle ma boussole.

TOUTES les raisons pour lesquelles je voulais faire ce show là ont été rencontrées. Emmenez-en des défis✨

Je suis fière du travail que je fais sur moi et de la femme que je suis aujourd’hui», dévoile-t-elle via Instagram.



Ce dimanche, à 19h, sur Noovo et , ce sera la grande finale de Big Brother Célébrités. Qui sera couronné grand gagnant selon vous: Kim Clavel, François Lambert ou Jean-Thomas Jobin?!

Découvrez sans plus attendre les looks des célébrités qui seront toutes présentes lors de la soirée (sauf Marie-Chantal Toupin!):



Découvrez aussi les looks des célébrités lors de l'épisode Le dernier confessionnal, le 18 avril prochain!



