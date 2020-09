Finale de District 31: Est-ce que Nadine est toujours vivante?!

****ATTENTION! Spoilers! Ne lisez pas si vous n'avez pas vu la finale de ce soir!****



Est-ce que Nadine est toujours vivante? C'est LA question que TOUS les fans de District 31 se posent depuis son fameux accident de moto. En fait, les fans de la belle Magalie Lépine-Blondeau croient dur comme fer que son personnage de Nadine serait toujours vivant et aurait survécu au fameux accident orchestré par feu-Christian Phaneuf (Emmanuel Auger). Plusieurs saisons après la mort du personnage, le sujet alimente encore beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux et il semble que Luc Dionne prenne un malin plaisir à jouer avec nos nerfs (et nos sentiments) puisqu'il vient de nous en passer une p'tite vite dans la grande finale tant attendue de la saison 4 de la série policière...



Eh oui, alors qu'il vient tout juste de donner sa démission et qu'il est de retour chez lui, Patrick (Vincent-Guillaume Otis) fouille dans ses papiers en buvant une bière et... pouf! Une photo de Nadine et lui (collés tendrement) glisse de l'une de ses chemises! Il la regarde longuement juste avant que le Commandant Chiasson (Gildor Roy) ne cogne à sa porte.

Que pensez-vous de la scène? Pourquoi ramener le souvenir de Nadine alors que tout va pour le mieux entre Noélie (Catherine St-Laurent) et Patrick? Nadine est-elle vivante? Après tout... on n'a JAMAIS vu le corps de la lieutenante après son accident de moto! En plus, elle était enceinte... tant de questions se bousculent dans notre tête.



Que pensez-vous de la finale? Avez-vous crié vous aussi lorsque le Commandant a avoué qu'il avait tué Phaneuf et que Mélissa Corbeil et André Dallaire (Brigitte Paquette et Pierre-François Legendre) ont tout entendu, se délectant des détails alors qu'ils faisaient de l'écoute (était-ce légal?) à l'insu de Patrick et Daniel Chiasson?!!!! On s'entend qu'on ne l'avait pas du tout vu venir celle-là... Ça promet pour la suite!



***Attention image graphique***

Après la finale, on a juste le goût de serrer bien fort Bruno (Michel Charette) dans nos bras, lui qui se retrouve ENCORE face à un drame humain alors que la boucle est enfin bouclée avec Nancy Riopelle (Geneviève Schmidt), se suicidant sous ses yeux, devant sa voiture (rappelant l'accident de sa petite fille la saison dernière, en auto). Parions que Bruno aura du mal à se relever de ce choc ultime et qu'il ne voudra bel et bien plus prendre le volant!

D'ailleurs, préparez-vous à sortir les Kleenex puisqu'un personnage principal (un homme) décèdera d'une manière étonnante lors de la première semaine de la saison 5 de District 31 (la semaine prochaine). Est-ce que ce sera le Commandant Chiasson, puisque Gildor Roy avait mentionné qu'il voulait se concentrer sur sa carrière musicale dans le futur et avait abordé la mort possible de son personnage?! À suivre...

De plus, un nouvel acteur bien connu se joindra à la distribution pour la saison 5: Rémy Girard! Pour l'instant, peu de détails sont connus sur son rôle, mais on sait qu'il aura beaucoup d'influence sur la suite des choses.

Pssst! On a vu les 4 premiers épisodes de la saison 5 de District 31 et on vous donne nos impressions!



