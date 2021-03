Flirt à l'aveugle: atteinte d'un cancer, Tyna veut trouver l'amour

Pour le 9e épisode de Flirt à l’aveugle, nous faisons la rencontre de Tyna, 33 ans, intervenante psychologique dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle est aussi porte-parole de « Néz pour vivre », une fondation qui vient en aide aux personnes de 18 à 35 ans atteintes d’un cancer. Elle-même aux prises avec un cancer du sein, Tyna est une femme très résiliente et généreuse. Elle cherche la perle rare pour l’accompagner dans sa vie. Elle est l’heureuse maman de deux enfants et elle se dit ouverte à fonder une famille recomposée.

Première rencontre : c’est Martin, 44 ans, célibataire depuis moins d’un an, qui l’amène faire un tour de truck. Une activité qui ne semble pas charmer Tyna, mais elle avoue tout de même trouver Martin très drôle. Pour le deuxième rendez-vous, Martin présente sa mère à Tyna. La dame réussit à bien vendre son fils en soulignant sa capacité d’écoute et son sens de l’humour. Notre prétendant en profite aussi pour souligner l’importance de la famille dans sa vie. Comme dernière date, Tyna a la chance de faire la rencontre des deux chiens de Martin, Chérie et Bobby. Malheureusement, certains propos entretenus par le célibataire concernant les relations de couple n’ont pas plu à Tyna : elle prend rapidement la décision de mettre un X sur une suite possible avec Martin.

Deuxième rencontre : Tyna découvre Hugo, 34 ans, qui magasine dans une boutique de sport pour faire l’achat d’un snowboard. Papa de quatre enfants, on constate rapidement que les deux candidats connectent par leurs valeurs familiales communes. Pour leur seconde rencontre, Hugo propose à Tyna de l’accompagner à son cours d’escalade. Il profite de l’occasion pour parler de son passé dans l’armée, ce qui semble refroidir un peu Tyna. Pour leur dernière date, Hugo amène Tyna dans un concessionnaire de motos, une activité que Tyna adore puisqu’elle est adepte des véhicules de sport motorisés. Hugo profite du moment pour souligner qu’il aime les femmes intelligentes, indépendantes et énergiques.

Troisième rencontre : Andy, 41 ans, papa de deux enfants. Tout en faisant du BBQ, il partage qu’il souhaite lui aussi trouver une personne qui le complète pour l’accompagner dans son quotidien. Pour leur deuxième date, Tyna rencontre la fille d’Andy. Celle-ci décrit son père comme un lover et un gars actif. Elle dit souhaiter bien s’entendre avec la future conjointe de son père et désire lui donner une place significative dans sa vie. Pour terminer, Andy veut démontrer qu’il adore bouger : il transporte donc Tyna au gym. Durant l’activité, il se confit davantage : après une longue relation de 17 ans et une relation toxique de 2 ans, il aimerait vraiment trouver une femme qui saura pimenter son quotidien.

L’heure est maintenant venue pour Tyna de prendre le temps de choisir l’homme avec qui elle souhaite finir la soirée. Elle arrête son choix sur Hugo. Par la suite, les deux candidats disposent de dix minutes pour décider ensemble de la suite des choses. Finalement, ils choisissent de poursuivre pour un dernier verre.

