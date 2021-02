Flirt à l’aveugle : Cuisine, peinture et snowboard

Pour le cinquième épisode de Flirt à l’aveugle, nous faisons la rencontre de Sarah-Maude, une femme fin prête à trouver son complice de rêve : un homme ambitieux, respectueux, avec de bonnes valeurs familiales et qui adore voyager. Sportive, compétitive et tout sauf routinière, elle souhaite trouver quelqu’un qui la complète bien afin de faire équipe avec lui pour la vie.

KOTV - Canal Vie

Premier prétendant : Pier-Olivier, 29 ans, chargé de projet en construction. Dès la première rencontre, une belle connexion s’installe entre les deux candidats. La soupe cari-coco cuisinée par Pier-Olivier semble faire son effet! En deuxième date, ils entretiennent une belle discussion sur le développement personnel; la conversation coule parfaitement entre eux. Pour finir son tour du chapeau, Pier-Olivier transporte Sarah-Maude dans son univers d’ancien athlète professionnel en allant courir avec elle. Lors de l’activité, la jeune femme tente de le faire sortir de sa zone de confort en lui posant des questions sur son niveau d’implication dans ses relations amoureuses antérieures.

Second prétendant : Cédric, 30 ans, humoriste. Il invite Sarah-Maude à partager un moment de création avec lui, soit en l’aidant à composer des textes. Notre candidate est satisfaite de la première rencontre, mais la discussion est moins fluide qu’avec Pier-Olivier. Comme deuxième rendez-vous, Cédric lui fait découvrir son talent en peinture et dévoile un aspect plus sensible de sa personnalité. De son côté, Sarah-Maude aurait plutôt souhaité voir une facette de lui plus terre à terre. Comme dernier rendez-vous, Cédric s’adonne au golf intérieur, sport qui ne plaît pas du tout à la jeune femme. Pour combler son manque d’intérêt, elle en profite pour poser quelques questions à Cédric sur son ancienne relation et la façon dont celle-ci s’est terminée.

KOTV - Canal Vie

Dernier prétendant de la journée : Simon, 26 ans, spécialiste en développement des affaires. Avec lui, Sarah-Maude fait du snowboard, une activité qui semble vraiment la charmer. Définitivement, une première rencontre qui active la connexion entre les deux candidats ! Sarah-Maude rencontre ensuite Greg, le coach en nutrition de Simon, avec qui elle discute afin d’en apprendre davantage sur l’homme de 26 ans. Pour clore les rendez-vous, Sarah-Maude et Simon partagent un moment au pied de la montagne, coupe de vin à la main. Durant leur discussion, plusieurs sujets sont abordés : la gestion des émotions, l’importance de la famille, et Simon y va même d’un aveu plus personnel en confiant à Sarah-Maude des détails sur la maladie de sa mère.

Le moment est maintenant venu pour Sarah-Maude de choisir avec qui elle souhaite poursuivre l’aventure. Après un bon moment de réflexion, elle arrête son choix sur le premier candidat, Pier-Olivier. Est-ce qu’ils iront prendre un dernier verre ensemble ? Hé oui ! Les deux nouveaux amis se mettent d’accord pour un dernier rendez-vous afin de valider si le développement d’une relation amoureuse est possible.

KOTV - Canal Vie

Pour voir les prochains épisodes de Flirt à l'aveugle, rendez-vous les mercredis 20h à Canal Vie.