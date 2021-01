Flirt à l'aveugle: Félix-Antoine Tremblay nous entraîne en coulisses!

Afin de nous donner un avant-goût de ce qui nous attend à l'émission Flirt à l'aveugle, l'animateur Félix-Antoine Tremblay nous entraîne en coulisses du tournage!

Dans une vidéo dévoilée aujourd'hui par Canal Vie, on en apprend davantage sur cette nouvelle télé-réalité amoureuse. Félix-Antoine Tremblay nous fait visiter l'envers du décor, nous montre l'une des participantes et nous parle des défis d'un tournage comme celui-là.

Tel que mentionné précédemment sur enVedette, Flirt à l'aveugle suivra une personne célibataire qui fréquentera trois prétendants, sans qu’aucun d’entre eux ne puissent se voir!

Voici la capsule tournée en coulisses de la nouvelle télé-réalité :

Félix-Antoine Tremblay a lui aussi bien hâte de montrer cette nouvelle émission au public :

« Pour moi, Flirt à l'aveugle c’est beaucoup plus qu’un dating show. Ce sont de réelles rencontres basées sur des intérêts communs ou des expériences similaires. Il y a quelque chose qui se passe à chaque fois. C’est rafraîchissant de voir nos participants se laisser séduire par autre chose que le physique! »

À chaque épisode, une personne célibataire fera la connaissance des trois candidats grâce à la petite caméra fixée à leur poitrine. Ceux-ci l’inviteront à les suivre à travers leurs activités familiales et quotidiennes et tenteront de la séduire en utilisant d’autres atouts que leur apparence physique.

À la toute fin, le ou la candidate devra choisir celui qui aura su la faire vibrer. L’animateur dévoilera alors l’apparence de tous les célibataires avant d’annoncer le gagnant. Reste à voir s’il y aura coup de foudre et si le couple souhaitera poursuivre l’aventure, ou non!

La télé-réalité, qui est une adaptation de Hear me, love me, see me, comptera 12 épisodes de 60 minutes.

Flirt à l'aveugle, à voir dès le mercredi 13 janvier à 20h à Canal Vie!

