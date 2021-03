Flirt à l'aveugle: Frédérique cherche une relation à long terme

Pour ce 11e épisode de Flirt à l’aveugle, nous allons à la rencontre de Frédérique, 25 ans, styliste canin. Elle possède sa propre entreprise dans la région du Centre-du-Québec, à Drummondville. Célibataire depuis 6 mois et amoureuse de la campagne, elle recherche un bon gars, sérieux et prêt à s’engager, qui saura la suivre à travers son rythme de vie.

Le premier garçon à se présenter est Marc-André, 30 ans, entrepreneur en marketing. Il accueille Frédérique en jouant au baseball, sport qu’il affectionne particulièrement. Il dit rechercher une fille simple et souriante, avec qui entretenir de bonnes discussions. Suite à la rencontre, Frédérique a un bon « feeling » : la chimie s’installe déjà entre elle et Marc-André.

Le deuxième candidat s’appelle Manuel, 29 ans, travailleur à la SAQ. Tout en pratiquant la boxe, il mentionne être à la recherche d’une fille qu’il prendra plaisir à connaître sous toutes ses coutures et avec qui il pourra partager d’agréables moments en cuisine. Frédérique connecte beaucoup avec le côté plus spontané de Manuel.

Le troisième gars se prénomme Marc-André L., 27 ans, enseignant en éducation physique au primaire. Dès sa présentation, Frédérique est charmée par le métier qu’il exerce. Marc-André partage qu’il est très proche de sa famille et qu’il souhaite s’engager dans une relation à long terme.

Pour le déroulement de la deuxième date, Frédérique sera seule avec les candidats afin d’apprendre à les connaître davantage.

Marc-André et Frédérique discutent de leur désir respectif d’avoir ou non des enfants. La réponse du candidat ne semble toutefois pas plaire à notre participante. Malgré tout, le fait que Marc-André ait un intérêt pour le sport et qu’il soit actif au quotidien semble plaire à Frédérique.

Manuel, tout en jouant au basketball, avoue être célibataire depuis 6 mois. Ensemble, les deux candidats partagent leur vision des 5 prochaines années : certaines opinions diverges, entre autres en lien avec les enfants, ce qui dérange un peu Frédérique.

Marc-André L., en direct de l’appartement situé au sous-sol de chez ses parents, partage qu’il prévoit faire l’achat d’un condo bientôt. La discussion tourne autour de leur désir commun d’établir une relation sérieuse et d’avoir des enfants, ainsi que de leur amour pour Harry Potter.

Suite à ces rencontres, Frédérique semble avoir une préférence pour Marc-André L., avec qui la complicité s’installe de plus en plus. Toutefois, une troisième rencontre avec chacun des candidats est nécessaire pour clarifier son choix final.

Lors du dernier rendez-vous, Marc-André mentionne être célibataire depuis 10 ans. Cette information fait peur à Frédérique, même s’il dit l’avoir fait par choix personnel. Il rattrape toutefois le coup en mentionnant qu’il souhaite trouver la bonne personne avec qui partager sa vie et ce, malgré ses standards élevés.

Manuel, quant à lui, a la gentillesse d’offrir une coupe de vin à Frédérique avant de poursuivre la conversation. Malgré son âge, il avoue qu’il ne souhaite pas nécessairement fonder une famille dans le futur, information qui déplaît à Frédérique.

Marc-André L., amoureux des voyages, partage sa grande passion à Frédérique. En couple, il dit préférer se tenir loin de la routine et souhaite bâtir une famille avec la femme de sa vie.

Finalement, le moment est venu pour Frédérique de réfléchir à la suite des choses. Elle dispose de 10 minutes pour faire son choix final. Verdict : c’est Marc-André L. qui gagne son cœur. Ensemble, ils prennent un moment pour décider s'ils souhaitent poursuivre ou non la discussion. Des deux côtés, la réponse est positive : ils décident d’y aller pour un dernier verre.