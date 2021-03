Flirt à l'aveugle: Kelly Lazo De La Vega veut trouver l'amour!

Pour le 10e épisode de Flirt à l’aveugle, nous allons à la rencontre de Kelly Lazo De La Vega, 35 ans, ingénieure de formation. Elle est célibataire depuis 1 an et demi et elle cherche un homme bien dans sa peau remplit d’ambition. Suite aux rencontres d’aujourd’hui, elle espère sincèrement développer une connexion avec un homme pour en faire son partenaire de vie.

La première rencontre se déroule en compagnie de Simon, 37 ans, bachelier en politique. Pendant qu’il cuisine chez un ami, il mentionne être arrivé à Montréal une semaine avant le confinement. Pour le deuxième rendez-vous, Simon accueille Kelly tout en voix. Belle surprise, elle découvre qu’il est chanteur d’opéra. Une agréable discussion s’installe entre les deux candidats lorsqu’ils partagent leur passion commune pour les voyages. Ils échangent même quelques mots en portugais! Comme dernier rancard, Simon sort faire de la randonnée et en profite pour discuter de l’importance qu’il porte aux valeurs familiales. Il confie que ses parents sont décédés et qu’il est très connecté à sa spiritualité, chose qui rejoint beaucoup Kelly. Par contre, Simon dit qu’il n’est pas certain de vouloir des enfants, ce qui plaît moins à notre candidate de cette semaine.

Kelly rencontre ensuite Kaven, 30 ans, bien installé sur sa moto, qui s’empresse de lui poser des questions sur son enfance. Kelly intègre aisément la conversation pour lui démontrer son intérêt envers le sujet. Lors de leur deuxième rencontre, Kaven roule sur le bord de l’eau avec son skateboard. Kelly lui pose de bonnes questions pour apprendre à le connaître davantage. Elle découvre qu’il est maladroit et que la famille occupe une place importante dans sa vie. Pour leur dernière date, Kaven prend un moment pour « gamer », passe-temps qui ne plait pas vraiment à Kelly. Il lui fait ensuite faire un tour guidé de son condo, qui est parfaitement rangé, et il lui parle aussi de son désir d’avoir des enfants avec sa future compagne de vie. Kelly est complètement charmée par les derniers propos du jeune homme.

Le dernier garçon à se présenter se nomme Julien, 34 ans. En direct du gym, la connexion semble se créer rapidement entre les deux candidats. Le basketball et la famille sont des sujets abordés en début de discussion. Pour leur deuxième date, Kelly fait la rencontre de l’ami et entraîneur de boxe de Julien. Elle en profite pour lui poser plusieurs questions afin de découvrir de quel type d’homme est son prétendant. Pour terminer, Julien fait découvrir à Kelly son quotidien et son intérêt pour l’art. La connexion s’installe davantage lorsqu’ils jasent ensemble de voyage.

Finalement, Kelly a besoin d’un temps de réflexion pour nommer le gars avec qui elle souhaite terminer la soirée. Sa décision finale surprend énormément l’animateur Félix-Antoine : elle choisit Kaven. Tous les deux, ils disposent de dix minutes pour décider de la suite des choses. Finalement, les candidats choisissent de poursuivre ensemble pour un dernier verre.

Pour découvrir les prochains candidats de Flirt à l'aveugle, rendez-vous sur les ondes de Canal Vie mercredi à 20h. Pour revoir les épisode précédents, ils sont disponibles sur Crave.

