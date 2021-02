Flirt à l'aveugle : Un candidat sans attente

Pour le quatrième épisode de Flirt à l’aveugle, nous avons fait la rencontre d'Olivier, 27 ans. Notre candidat de cette semaine n’a pas de type d’homme en particulier, il souhaite plutôt se laisser surprendre par l’aventure. Son but premier en participant à l’émission : avoir du fun! D’ailleurs, il nous partage qu’il a été inscrit par un ami, à son insu.

Le premier prétendant qui a croisé la route d’Olivier est Dominick, 24 ans. Celui-ci l’amène avec lui dans une séance de magasinage, puisqu’il a un fort intérêt pour la mode. Comme deuxième activité, Dominick a proposé une rencontre avec sa meilleure amie. Au cours de ce rendez-vous, Olivier a pu apprendre que Dominick était une personne dynamique, et qu’il pouvait facilement embarquer dans une tonne de projets. Dès lors, la connexion a tout de suite opéré entre les deux hommes. Dominick a ensuite transporté Olivier dans une galerie d’art, où ils se sont découverts une passion commune pour le style «street art». Ils ont aussi réalisé qu’ils partageaient une vision semblable quant aux relations de couple à long terme.

Le deuxième gars en liste, Julien, 28 ans, professeur de 6e année au primaire, adore la littérature. On a déjà fait la rencontre de sa belle-sœur qui elle, a souligné le talent culinaire de Julien ainsi que son tempérament très actif. De retour à la maison, Olivier a pu en apprendre davantage sur le quotidien de Julien; il a toutefois constaté que leur réalité n’était pas 100% alignée. Pour leur dernier rendez-vous, Julien a cuisiné pour Olivier et, tout en discutant, ils ont fait le bilan de leurs relations passées. Olivier a été charmé par l’humour de Julien qui l’a fait rire pour bien conclure leur rencontre.

Finalement, Olivier a pu rencontrer Charles, 27 ans, qui l’attendait dans sa cuisine pour prendre un café. Grand amateur de vélo, il est directeur de production à la télévision, ce qui plait bien à Olivier. Une rencontre avec la coloc de Charles, Léonie, lui a permis d’apprendre qu’il était un grand romantique et un gars très positif, ce qui semble intéresser Olivier. Une visite dans un bar à vin attendait Olivier pour son dernier rendez-vous. Il a d’ailleurs pu déguster le même vin que son prétendant! Le désir de se marier et d’avoir des enfants n’a pas rejoint les valeurs d’Olivier, mais son côté indépendant et sociable l’ont charmé.

Olivier a eu le temps de réfléchir à son choix avant de mettre enfin un visage sur les voix qu’il a entendues durant la journée. Pour le dévoilement final, Olivier a reconnu deux des trois gars présents devant lui. Après quelques minutes de suspense, son choix s'est arrêté sur Charles, avec qui il a décidé d’aller prendre un dernier verre.

