Flirt à l'aveugle : Une candidate à la recherche d'une relation sérieuse

Pour le 8e épisode de Flirt à l’aveugle, nous allons à la rencontre d’Héloïse, 28 ans, célibataire depuis 1 an suite à une séparation difficile. Notre candidate de cette semaine a fait un changement de cap professionnel important : elle a quitté son emploi en communication pour suivre un MBA en gestion de projet. Héloïse dit rechercher un homme simple, capable d’avoir de bonnes discussions et qui adore voyager.

Première rencontre : Anthony, 32 ans, analyste le jour et barbier le soir. Originaire du sud de la France, il charme Héloïse dès le départ avec son accent particulier. Lors du deuxième rendez-vous, il sort ses platines de DJ pour lui faire découvrir son amour de la musique. Notre candidate a aussi fait la connaissance du chien d’Anthony, Neilson. On constate que leur passion commune pour les voyages crée un très bon contact entre eux. Comme dernier rendez-vous, Héloïse fait la rencontre de Jean-Claude, l’ami de longue date d’Anthony. Celui-ci le décrit comme un homme de confiance, déterminé et franc. Pour finir, Anthony et Héloïse discutent de leur vision respective d’une relation de couple.

Deuxième rancard : Manuel, 26 ans, enseignant au préscolaire. C’est en préparant une activité pour ses élèves qu’il fait la rencontre d’Héloïse. Notre candidate est tout de suite charmée par l’aisance naturelle de Manuel et par le fait qu’il soit bien établi dans sa vie. Pour leur deuxième rencontre, Héloïse fait la connaissance de Réginald, un ami de Manu, qui le décrit comme un gars attentionné et affectueux. Pour leur dernière date, Manuel accueille Héloïse en jouant de la batterie. Il en profite aussi pour la questionner sur ce qu’elle recherche chez un homme. Elle lui confie qu’elle souhaite s’engager et développer une relation stable.

Dernier prétendant : Kyle, 26 ans, entrepreneur et employé dans un commerce de matelas pour un ami. Il fait la rencontre d’Héloïse en direct du Mont Saint-Hilaire pour une séance de karting. Il se définit d’ailleurs comme un gars très actif au quotidien. Pour leur deuxième date, Kyle présente son ami Alexandre à Héloïse, qui lui, n’a que de bons mots pour le décrire. Pour terminer, Kyle fait vivre une expérience sucrée à Héloïse et lui apporte de succulents plats asiatiques pour lui faire découvrir les saveurs du pays. Notre candidate découvre le côté plus détendu de Kyle, son ouverture d’esprit et son écoute. C’est d’ailleurs à ce moment que les cartes se brouillent dans sa tête quant à son choix final à venir.

Héloïse a besoin de tout le temps qui lui est alloué pour déterminer le gars avec qui elle souhaite finir la soirée. Son choix s'arrête finalement sur Manuel et, d’un commun accord, ils décident de poursuivre ensemble pour un dernier verre.

Pour d'autres épisodes de Flirt à l’aveugle, rendez-vous à Canal Vie mercredi prochain à 20h!

