Florence Longpré nous présente son nouvel amoureux!

Florence Longpré n'est plus un coeur à prendre!

Florence, alias la tordante Gaby Gravel, met ses fards de côté aujourd'hui pour nous dévoiler une toute nouvelle vidéo hilarante destinée aux parents de jeunes enfants qui passent tout leur temps en confinement présentement avec leurs tout-petits! Dans le sketch intitulé Lettre d’excuse à Monsieur Simon, le duo est particulièrement désopilant lorsqu'il discute de l'hygiène buccale de leur fille fictive Mathilde.

«Ce matin, Mathilde a rentré un popsicle dans le péteux du chien par inadvertance. Après ça, Loïc l’a mangé. On est… vidé!», confie-t-il, visiblement à bout de la vie!

Au passage, la belle comédienne de M'entends-tu? nous présente son nouveau complice avec qui elle passe désormais tout son temps, son nouvel amoureux, l'humoriste de la relève Pascal Cameron!

«Lettre d’excuse à monsieur Simon

Un gros câlin à tous les professeurs et à tous les parents qui ont de la broue dans le toupet ❤️

On pense à vous !!!

Ps: le chien va bien», dévoile-t-elle sur Instagram, en taguant Pascal dans la publication.

«Pendant le confinement, on a eu une pensée pour les profs et les parents. Et aussi, il fallait se trouver une activité de couple pour que j'arrête de casser des objets.», ajoute Pascal sur Facebook.





Pas de doute, le confinement est synonyme de créativité pour les amoureux...



... mais aussi de rapprochements!



Facebook Pascal Cameron

