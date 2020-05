Francine Ruel: son fils itinérant participera à la série inspirée de sa vie!

Francine Ruel a annoncé une belle nouvelle, cette semaine : son fils itinérant fera partie intégrante de l'adaptation télévisée de son livre, Anna et l'enfant-vieillard!

Tel qu'annoncé par enVedette l'hiver dernier, le roman de la comédienne sera porté à l'écran sous forme de série. C'est Charles Lafortune qui en sera le producteur.

Cette semaine, Francine Ruel a donné un peu plus de détails sur ce projet. Comme l'histoire s'inspire de sa vie et raconte l’impuissance d'une mère alors que son fils unique a choisi de vivre dans la rue, elle a proposé à son fils de raconter le tout avec sa perspective à lui. Il a accepté.

Voici ce qu'a déclaré Francine Ruel à ce sujet lors d'un entretien avec Marie-Claude Barrette pour le balado Deux filles en quarantaine :

« Il va raconter sa version à lui. Parce que dans le roman, c'est la mère qui raconte la version du fils, ce qu'il lui raconte à elle. Il y a comme un filtre là-dedans. Alors on s'est dit que ce serait le fun d'avoir la vraie, vraie version du garçon, et mon fils a accepté de collaborer [...] Il a accepté de donner sa version d'où ça a basculé dans sa vie et pourquoi il ne s'en sort pas. Et l'auteur va décider de ce qu'il en fait. J'ai bien averti mon fils comment ça marchait les séries. J'ai dit: Toi tu vas être comme le parent naturel de l'histoire, comme moi je suis la parente naturelle de mon histoire, mais il y a quelqu'un qui va le prendre et en faire quelque chose d'autre. Ça devient le parent adoptif. Il va en faire ce qu'il veut. Et après va s'ajouter à ça un réalisateur qui va en faire sa vision de la vision du père adoptif qui l'a écrit. C'est complexe, mais ça ne nous appartient plus. C'est une adaptation, et il a très bien compris. »

Le fils itinérant de Francine Ruel n'apparaîtra donc pas dans la série Anna et l'enfant-vieillard. C'est toutefois merveilleux de savoir qu'il fait partie du processus de création!

