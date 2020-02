Francisco Randez dévoile enfin son nouveau projet télé

Le beau Francisco Randez nous faisait rêver depuis quelque temps en prenant du bon temps sur les plages du Salvador... On comprend maintenant que le sympathique animateur aura allié plaisir et travail!





L’automne prochain, ceux qui rêvent d’aventures et de paysages spectaculaires seront invités à suivre Francisco dans un projet audacieux: celui de construire un mini-complexe de villégiature nouveau genre au Salvador.

Pour être excité, Francisco l'est à la puissance 1000! C'est via Instagram qu'il nous a ENFIN annoncé la bonne nouvelle:



«ENFIN !

Il y a 10 ans, j'ai eu une vision. Elle a évolué et j'ai mis beaucoup de temps à la matérialiser. À travers les doutes et les différents obstacles, j'ai persisté. Aujourd'hui je suis heureux d'enfin pouvoir vous révéler une partie importante de mon grand projet.

LIBERTAD, c'est une une série documentaire de 10 épisodes d'une heure qui sera présentée sur la chaîne @evasion_tv à l'automne prochain. La série se déroule au Salvador et m'accompagne dans le développement de mon projet de construction d'un mini-complexe de villégiature! Je vous promets beaucoup d'aventures et des paysages saisissants!



Mon projet au Salavador ne serait pas possible sans le soutien et la collaboration de ma tante Rose Marie. Je ne serais pas ici sans mon amoureuse et partenaire Ariane. Finalement, mes partenaires et amis Stephanie Giuliani et Danny An Khoi Vu ❤

Le projet de relater mon aventure salvadorienne à travers une serie documentaire n'aurait pas été possible sans le talent, le travail et la vision de Cindy Simard . Je t'aime chère amie et partenaire ❤», dévoile-t-il via ses réseaux sociaux.



La Libertad, qui signifie en français liberté, est aussi le nom de la région du Salvador où Francisco souhaite voir naître son projet. Cette fois, l’entrepreneur québécois mise le tout pour le tout dans cette aventure qui lui en fera voir de toutes les couleurs! Au cours des 10 épisodes, nous vivrons avec lui les étapes de la réalisation de son projet ainsi que son intégration dans ce petit pays d’Amérique centrale.





Les démarches de Francisco l’amèneront à participer à diverses activités locales, comme l’escalade d’un volcan ou le surf, à s’aventurer dans la jungle et à savourer la gastronomie du pays.



Pssst! Francisco Randez était chic à souhait lors du Bal du Mac dans son sexy smoking!



