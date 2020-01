Francisco Randez pose avec sa conjointe atteinte du cancer

Francisco Randez a partagé une magnifique photo de couple, aujourd'hui sur Instagram.

Sur l'image, l'acteur pose avec son amoureuse, Ariane, qui n'a plus de cheveux. Cette dernière a appris qu'elle souffrait d'un cancer des ovaires au cours de la dernière année. Elle a ensuite subi une opération importante et suivi des traitements.

Avec la photo, Francisco Randez fait un bilan des derniers mois et explique que cette expérience lui a fait réaliser bien des choses.

Voici la touchante publication en question :

"Bonne année ! Je vous souhaite de la santé, de doux moments avec ceux qui vous sont chers, de la prospérité, des circonstances qui vous permettront de vous dépasser, et la force et l'énergie nécessaire pour traverser les obstacles que vous rencontrerez.



Je tiens à vous remercier pour votre soutien au cours de la dernière année. Malgré que votre appui se manifeste sur cette plate-forme virtuelle, l'effet est bien réel ! Je parle aussi au nom de @aribrien qui est toujours aussi discrète sur les médias sociaux , mais qui n'est pas moins reconnaissante pour tous les messages que vous lui avez adressés.



Ça fait quelques semaines que je ne suis pas passé par ici. Après une année intense, surtout les quatre derniers mois, j'avais besoin de faire le vide. Ce fut une fin d'année marquée pour moi par de grandes prises de conscience, et je sens que j'amorce 2020 avec un nouveau regard sur ma vie et le monde qui m'entoure.



Malgré les épreuves, la dernière année m'a offert de grands cadeaux. Je retiens des leçons qui m'inspirent une plus grande humilité, et qui me donnent envie d'élargir ma conscience et mes horizons. J'ai appris qui étaient mes vrais alliés, et qui étaient mes faux amis. J'ai appris que la vie est aussi belle qu'elle est effrayante, et c'est parfait comme ça. Au final, je tourne la page de la dernière année avec dans le cœur beaucoup de gratitude. MERCI !

À très bientôt ❤️"

On leur envoie plein d'amour ainsi que toutes nos pensées positives pour la nouvelle année!

