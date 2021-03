François Lambert est méconnaissable sur cette photo-souvenir

Oh là, là!!!

François Lambert vient de nous faire retomber directement dans les années 1990 avec son sac banane à la taille et son petit toupet dans le vent!

L'ex-Dragon et entrepreneur est priceless sur cette photo-souvenir publiée par son amoureuse Marilyn Cantin via ses réseaux sociaux:

«On fait du ménage 😂😂😂 Un original sac banane! Trop stylé François 👌 #vintage #thelook #90s @mat_gonzo @marilyn_cantin On prépare la maison pour le retour du beau François...mais pas tout de suite!», dévoile Marilyn.



Instagram François Lambert



Croyez-vous que François va se tailler une place en finale? D'ailleurs, depuis le début, sa stratégie est de dire aux autres célébrités qu'il souhaite finir deuxième s'il va en finale, afin de leur laisser remporter le prix (puisqu'il n'a pas besoin d'argent). Toutefois, son discours a changé depuis la semaine dernière alors que François dit maintenant qu'il veut finir en pole position et REMPORTER Big Brother Célébrités!

Croyez-vous qu'il a des chances d'y arriver? Après tout, ce sont les exclus qui vont voter lors de la grande finale et François, depuis les tous débuts, use de stratagèmes machiavéliques et parle dans le dos de tout le monde afin d'arriver à ses fins!



Bell Média - Noovo



Depuis l'annonce de Marie-Mai hier soir d'une émission supplémentaire à la saison de Big Brother Célébrités, on a VRAIMENT hâte à l'épisode Le dernier confessionnal!

On apprenait d'ailleurs aujourd'hui via Hugo Dumas de La Presse que Marie-Chantal Toupin (qui a maintenant un nouveau travail), ne participera pas à la grande finale ni à l'émission Le dernier confessionnal, le 18 avril prochain! On ne pourra donc pas assister à une ultime mise au point entre Varda et elle au sujet du fameux conflit entre les deux amies de longue date qui n'a jamais été présenté à l'écran.

