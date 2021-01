François Lambert et Marie-Chantal Toupin dévoilent des détails juteux sur leur ancienne relation

François Lambert et Marie-Chantal Toupin sont assurément le duo qui a fait le plus jaser lors de la toute première semaine de Big Brother Célébrités! Depuis leur entrée dans l’immense manoir de Big Brother, les deux personnalités font des flammèches lorsqu'elles sont en présence l'une de l'autre... François ayant décidé d'éliminer son ex-amoureuse dès le tout premier jour de l'aventure!

Vendredi soir, c'était du côté de Big Brother 7/7 que ça se passait alors que VRAK nous offrait un accès privilégié à ce qui se passe dans la maison: le combat des exs mettant en vedette les ex-couples Lysandre et Kevin ainsi que Marie-Chantal et François, qui devaient répondre à une série de questions croustillantes sur leur ancienne relation. Lors de cette soirée au contenu inédit, Marie-Chantal ne s'est d'ailleurs pas gênée pour dire ses quatre vérités à son ex!



L'homme d'affaires a d'ailleurs commencé la discussion en demandant à la chanteuse si elle se souvenait «Qui a fait les premiers pas?». C'est une amie commune des deux personnalités qui les a mis en contact jadis, puisque la chanteuse souhaitait le rencontrer.

«Marie-Chantal Toupin? Je vais aller la «googler». Mais si Marie-Chantal veut me rencontrer, you bet que je suis disponible! Le vendredi, on est allés manger à Laval, dans un bar. Tu es arrivée une heure et demie en retard... je suis tout seul comme une dinde dans un bar que je ne connais pas et j'attends, j'attends, j'attends. Tu attends la personne et tu ne veux pas prendre un verre de vin parce que tu conduis, mais tu as une heure et demie à remplir... Je suis au bar et je me demande quand elle va arriver! Tu étais arrivée en retard parce que tu étais dans un téléthon!», raconte François, alors que Marie-Chantal roule des yeux en écoutant l'anecdote.

De son côté, c'est une première soirée passée chez l'ex-Dragon qui a marqué la chanteuse:

«Je me rappelle aussi que tu m'avais invitée chez toi, à Montréal. On était allés manger au restaurant et on était allés au Centre Bell pour voir un match des Canadiens. Quand tu m'avais accueillie chez toi - ça, je vais m'en rappeler toute ma vie... Je rentre, il est dans la cuisine, et il y a à peu près quatre bouteilles de vin sur la table. Il m'a demandé si je voulais du rouge ou du blanc. Il m'a dit de faire comme chez moi et tout. Mais là, il sortait et rentrait de son cellier sans arrêt... J'ai finalement découvert qu'il scannait le prix de ses bouteilles, parce qu'il ne voulait pas en ouvrir une à 300$, il ne voulait pas en gaspiller une trop chère! Dans ma tête, je me disais: scanne-les avant que j'arrive, franchement... donne-moi en une à 20$ ou à 5$, mais fais pas ça devant moi!»



À noter que la face de Lysandre et Kevin est HILARANTE alors qu'ils écoutent le duo s'ostiner comme un vieux couple!

Rappelons que François et Marie-Chantal se sont fréquentés pendant trois mois en 2013!





Pour découvrir l'extrait complet (qui dure 45 minutes), c'est par ICI!



Qui de Claude ou Geneviève sera la première célébrité à quitter?

Ce dimanche à 19 h, sur Noovo et Noovo.ca, attendez-vous à une première soirée d’élimination surprenante! En danger cette semaine: Claude Bégin et Geneviève Borne. Cette dernière s’est retrouvée dans cette position, après que Marie-Chantal Toupin ait remporté l’épreuve du véto. Chose certaine, la sélection du prochain patron de la maison aura une importance capitale pour les alliances qui se sont créées après cette première semaine de Big Brother Célébrités.





François Lambert a bien compris le jeu Big Brother et, en compagnie de Laurence Bareil, complice de sa double alliance, ils ont plus d’une stratégie dans leur sac pour l’alliance des « Penne ». Est-ce que leur stratégie d’éliminer Geneviève Borne fonctionnera? Ou est-ce que ce sera Claude Bégin qui quittera d’abord?

C’est une première semaine haute en émotion qu’ont vécu les célébrités de Big Brother. Tandis que certains s’amusent et y vont de stratégies poignantes pour créer des alliances, d’autres découvrent qu’ils vivent difficilement avec l’idée de blesser leurs colocataires de l’aventure. Est-ce que les groupes formés des « Penne » et des « Condiments » arriveront à maintenir leur alliance respective jusqu’à la toute fin du jeu? À suivre!



