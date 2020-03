Frédérique Dufort dévoile une ADORABLE photo de son petit bébé naissant

Oh, là, là! On meurt de cuteness!

La nouvelle maman Frédérique Dufort réchauffe nos coeurs ce matin en partageant un cliché des plus adorables de son fiston Mathéo!

«C’est la relâche à @salutbonjourofficiel !!! Pour l’occasion, je serai de retour demain matin, 7h45, avec une chronique bouquineries pour enfants et adolescents! 📚 Celle-ci sera suivie d’un live facebook avec des recommandations lectures pour les plus petits.

Un gros merci à @lortieem et l’équipe pour le super cache-couche: la relève est prête ici ! ☀️🧡», dévoile-t-elle via Instagram.





Nul doute, la belle s'est fait gâter par ses collègues de Salut, Bonjour Week-end!, qui lui ont offert un mignon cache-couche pour bébé à l'effigie de l'émission! Eh oui, même si elle vient tout juste d'accoucher, Frédérique est déjà de retour en poste pour vous donner ses suggestions bouquinerie et lecture en famille pour la semaine de relâche.



Instagram de Frédérique Dufort



L'un de nos couples prefs' découvrait pour la toute première fois en début février dernier les joies de la maternité et de la paternité! Eh oui, la comédienne (Unité 9, Tactik) et auteure Frédérique Dufort et le chanteur Jérôme Couture sont parents pour la première fois!

Le couple avait choisi de ne pas connaître le sexe de leur tout premier enfant avant l'accouchement.





Vous aimerez aussi: