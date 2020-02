Frédérique Dufort et Jérôme Couture sont parents pour la première fois

Oh là, là! On meurt de cuteness!

L'un de nos couples prefs' vient de partager la plus belle des nouvelles! Eh oui, la comédienne (Unité 9, Tactik) et auteure Frédérique Dufort et le chanteur Jérôme Couture sont parents pour la première fois! C'est via Instagram qu'ils ont partagé la naissance de leur tout premier enfant:

«Il était une fois... Nous sommes arrivés à deux et sommes repartis à trois ♥️», dévoile la belle comédienne sur Instagram alors que bébé dort paisiblement, avec un adorable petit bonnet!





Le couple attendait la naissance de leur poupon avant de connaître le sexe de bébé... On a très hâte de découvrir si les amoureux ont eu un carnet rose ou bleu finalement!

«Collés Collés 💞

Psssst! Sur la dernière photo, la bedaine a.... 37 semaines 🤰🏼😜 On est presque rendus à la ligne d’arrivée, et enfin c’est congé @jeromecouture 🙏🏼 (Miss Parfaite 3 est terminé, un troisième livre écrit pendant cette grossesse, OLÉ ! #FaisLePourToi2 #MissParfaite2 #MissParfaite3 )

Pour le sexe du bébé, il faudra attendre de lui voir le bout du nez ... 😉»



Tous nos voeux de bonheur aux nouveaux parents! On vous envoie une dose massive d'amour!





Pssst! On apprenait en novembre dernier dans un clip de Jérôme Couture que sa belle attendait la visite de la cigogne!



Vous aimerez aussi: