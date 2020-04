Oh là, là! C'est chaud!

Après avoir posé seins nus sur les réseaux sociaux, la jolie chanteuse continue de faire monter les degrés sur le thermostat! Celle qui fait présentement partie de la huitième saison de La Voix dans l'équipe de Garou a partagé une nouvelle photo où elle nous apparaît plus sexy que jamais!

Voici le sublime cliché qui circule actuellement sur la toile:

«People always talk about what i post, what i say, the way i look... and i just sit here like ‘’Damn. I got my self a fan club‘’», dévoile-t-elle à ses 24 000 abonnés sur Instagram.





Cette semaine, Gabrielle nous dévoilait un superbe cover de la chanson We Don't Have To Take Our Clothes Off de la chanteuse britannique Ella Eyre!





Rappelons que les tournages des Directs de La Voix sont officiellement reportés en raison de la pandémie de coronavirus. La diffusion de l'épisode des Chants de bataille, qui devait avoir lieu le 5 avril prochain, est également repoussée à une date ultérieure.

Revoyez maintenant tous les clichés de la séance sexy de Gabrielle Nogue avec le photographe Olivier Savoie Campeau!



