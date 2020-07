Gala Artis 2020 : découvrez toutes les nominations!

La liste des nominations du Gala Artis 2020 a enfin été dévoilée!



Sarah-Jeanne Labrosse, Véronique Cloutier, Julie Le Breton, Maripier Morin et Mélissa Désormeaux-Poulin sont en lice pour le titre de Personnalité féminine. Chez les hommes, on retrouve Charles Lafortune, Claude Legault, Gildor Roy, Jay Du Temple et Michel Charette.



Sans plus attendre, voici la liste complète des nominations au Gala Artis 2020 :

Personnalité féminine de l’année

Véronique Cloutier

Mélissa Désormeaux-Poulin

Sarah-Jeanne Labrosse

Julie Le Breton

Maripier Morin





Karine Paradis



Personnalité masculine de l’année

Michel Charette

Charles Lafortune

Jay Du Temple

Claude Legault

Gildor Roy

Karine Paradis



Rôle féminin/séries dramatiques saisonnières

Mélissa Désormeaux-Poulin (Ruptures, Épidémie)

Sarah-Jeanne Labrosse (Les pays d’en haut)

Julie Le Breton (Épidémie)

Sophie Prégent (Alerte Amber)

Ludivine Reding (Fugueuse, Cerebrum)

Karine Paradis



Rôle masculin/séries dramatiques saisonnières

Michel Charette (Les pays d’en haut)

Patrick Huard (Les Honorables)

Claude Legault (Cerebrum)

Vincent-Guillaume Otis (Ruptures)

Élijah Patrice-Baudelot (Alerte Amber)

Rôle féminin/séries dramatiques annuelles

Hélène Bourgeois-Leclerc (Toute la vie)

Maude Guérin (5e rang)

Marina Orsini (Une autre histoire)

Julie Perreault (L’Échappée)

Catherine St-Laurent (District 31)

Karine Paradis



Rôle masculin/séries dramatiques annuelles

Michel Charette (District 31)

Sébastien Delorme (District 31)

Roy Dupuis (Toute la vie)

Vincent-Guillaume Otis (District 31)

Gildor Roy (District 31)

Rôle féminin/comédies

Anne-Élisabeth Bossé (En tout cas)

Anne Dorval (Léo)

Katherine Levac (Like-moi)

Catherine-Anne Toupin (Boomerang)

Guylaine Tremblay (En tout cas)

Karine Paradis



Rôle masculin/comédies

Antoine Bertrand (Boomerang)

Fabien Cloutier (Léo)

Marc Labrèche (Léo)

François Morency (Discussions avec mes parents)

Gildor Roy (Lâcher prise)

Karine Paradis



Animateur/Animatrice d’émissions de variétés ou divertissement

France Beaudoin (En direct de l’univers)

Jean-René Dufort (Infoman, Le gros laboratoire)

Sarah-Jeanne Labrosse (Révolution)

Charles Lafortune (La Voix, Lâchés lousses)

Maripier Morin (Studio G)

Animateur/Animatrice de magazines culturels et talk-shows

Guy A. Lepage (Tout le monde en parle)

France Beaudoin (Pour emporter)

Julie Bélanger (Ça finit bien la semaine)

Véronique Cloutier (1res fois, Rétroviseur)

Julie Snyder (La semaine des 4 Julie)





Karine Paradis



Rappelons que la prestigieuse cérémonie que devaient animer Maripier Morin et Jean-Philippe Dion avait été annulée en mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. On ignore pour l'instant quand et comment les gagnants seront annoncés. TVA précise dans un communiqué que les personnalités gagnantes recevront leurs trophées « dans une formule intimiste et différente » qui respectera bien entendu les mesures sanitaires du gouvernement. On vous tiendra au courant!



