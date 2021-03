Gala Artis 2021 : découvrez qui seront les animateurs!

TVA annonce aujourd'hui que Guy Jodoin et Charles Lafortune animeront le 36e Gala Artis!



Ces deux artistes déjà complices, talentueux et d’expérience mettront tout en oeuvre pour offrir une soirée magique, remplie d’émotions, d’humour et de surprises!



« Plus que jamais, l’industrie et les artistes de la télévision méritent d’être célébrés et les téléspectateurs de leur témoigner leur affection à travers cette vitrine exceptionnelle qu’est le Gala ARTIS. Nos deux comparses, Charles et Guy, sont d’ailleurs déjà à l’oeuvre pour leur offrir une soirée divertissante et émotive » indique Denis Dubois, vice-président, contenus originaux, Québecor Contenu, dans un communiqué.





La prestigieuse cérémonie de remise de prix, où le public récompense ses vedettes préférées du petit écran, se déroulera le dimanche 9 mai 2021. Dans le contexte sanitaire actuel, le traditionnel Tapis rouge n'aura malheureusement pas lieu cette année.



Le lendemain du gala soit le 10 mai à 20 h, les téléspectateurs seront conviés à l’émission spéciale ARTIS : les coulisses pour découvrir l’envers du décor et tous les préparatifs que nécessite un tel événement.



D'autres détails seront révélés bientôt!



Rappelons que plusieurs cérémonies de remise de prix ont dû s'adapter aux consignes sanitaire dans la dernière année, autant au Québec qu'à l'international. C'est d'ailleurs le cas du Gala Les Olivier, repoussé au 21 mars prochain, et de la soirée des Oscars 2021, officiellement reportée en avril.



