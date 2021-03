Génération Covid : voyez la bande-annonce du documentaire animé par Ludivine Reding!

Un an après le premier confinement déclenché le 13 mars 2020, comment vont les jeunes de 8 à 17 ans qui vivent au quotidien avec les conséquences de cette pandémie?



Afin de répondre à cette question, Ludivine Reding va à la rencontre des jeunes et de leur entourage et échange avec eux au sujet de l’impact que cette situation a dans toutes les sphères de leur vie dans le documentaire Génération COVID.



Avec cinq de ces jeunes, la comédienne aborde plus personnellement les thèmes du décrochage scolaire, des amis, de la dépendance aux écrans, de la vie à la maison, de l’avenir, mais de l’espoir aussi. Pour compléter le portrait de la situation, elle s’entretient avec des professeurs et spécialistes qui gravitent dans l’univers de ces jeunes.





Noovo



Ce documentaire unique dresse un portrait saisissant d’une génération qui sera assurément marquée par le chapitre historique dans lequel elle est en train d’évoluer, de se forger.



Voyez la bande-annonce ci-dessous :







Le documentaire Génération COVID sera diffusé le vendredi 12 mars à 19 h sur Noovo et Noovo.ca!



La chanson thème du documentaire, Sors pas dehors, est une composition de Roxane Bruneau, sur la mélodie de son succès Aime-moi encore. La vedette l'interprète accompagnée de plus de 50 jeunes de la chorale des Petits chanteurs de Laval, réunis via visioconférence. L'extrait sera disponible sur Noovo.ca ainsi que sur les réseaux sociaux de Noovo après la diffusion du documentaire.

