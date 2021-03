Geneviève Borne s'est fait hacker son compte Instagram

Un malotru s'est emparé de l'identité de la pauvre Geneviève Borne...

Malheureusement pour la sympathique animatrice et candidate à Big Brother Célébrités, son compte Instagram de 40 000 abonnés est présentement la cible de hackers! Visiblement fiers de leur exploit, les pirates informatiques ont manifesté leur existence en publiant une nouvelle photo de profil, en effaçant toutes les photos de son feed Instagram et en partageant deux émoticônes de drapeau (de la République de Chypre et de la Turquie) en guise de légende.

Ouff...



Instagram Geneviève Borne



Pour le moment, Geneviève n’a pas encore réagi par le biais de sa page Facebook officielle. On souhaite qu'elle se réapproprie son compte très vite! Pas toujours facile de dealer avec des pirates informatiques...

Sur une autre note, nous avons discuté avec Geneviève Borne lors de sa sortie de la maison de Big Brother Célébrités. Elle nous a entre autres raconté comment ça se passait quand les candidats sont en «congé» de caméras et a donné son opinion sans détour sur François Lambert! Découvrez l'entrevue dès maintenant sur enVedette!

Pssst! L'humoriste Billy Tellier a aussi confié sur Instagram qu'il avait beaucoup de problèmes présentement parce que quelqu'un a volé son identité et en a profité pour réclamer la PCU à son nom!



«Après une 1hr d’attente en ligne avec Service Canada parce qu’une merde à volé mon identité pour réclamer de la PCU, c’est la joie! #MusiquedAmbiance #Interminable #ToujoursLostiedemêmeBeat»





