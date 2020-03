Geneviève Schmidt de District 31 est élue méchante de l'année aux Zapettes d'or

Est-ce que le personnage de Nancy Riopelle vous fait rager chaque soir dans votre salon?

On doit l'avouer, grâce à son personnage, la comédienne Geneviève Schmidt nous fait passer par toute la gamme des émotions depuis le début de la quatrième saison de District 31... Eh oui, Nancy Riopelle est sans aucun doute l'un des personnages du petit écran qui fait le plus jaser cette saison alors qu'elle tente de venger la mort de sa fille, faisant vivre un véritable enfer à Bruno Gagné, puis essayant d'avoir un enfant avec le pauvre sergent-détective!

Après Patrice Godin (et son rôle de Yanick Dubeau) l'an passé, c'est aujourd'hui Geneviève Schmidt qui a été élue «Méchante de l'année» au 12e gala des Zapettes d'or! Le gala télévisé ayant été annulé en raison de la pandémie, toute l’équipe (Anne-Marie Withenshaw, Thérèse Parisien, Nathalie Petrowski et Dave Ouellet) s’est mobilisée pour souligner d’une autre façon les émissions, moments et personnages marquants de la télévision québécoise de la dernière année.

Voici les gagnants de la soirée!



Éclat de rire de l'année

Parodie de Denise Bombardier et Nathalie Petrowski – Cette année-là

Léo (saison 2)

Numéro d’ouverture de Louis-José Houde – 41e Gala de l’ADISQ

Potluck – Like-moi!

Silvi Tourigny et Mélanie Ghanimé se déshabillent – 21e Gala Les Olivier

Révélation de l'année

Elijah Patrice-Baudelot, interprète d’Éliot Charbonneau – Alerte Amber

Éléonore Loiselle, interprète de Nina – Cerebrum et d’Astrid – L’Échappée

Jemmy Echaquan Dubé, interprète de Daisie – Fugueuse – la suite

Nancy Saunders, interprète de Nelli Kadjulik – Épidémie

Nikola Masri, interprète de Malik – Ruptures

Robin L’Houmeau, interprète de Yohan – Fugueuse – la suite

Moment dramatique fictif de l'année

La disparition d’Éliot Charbonneau – Alerte Amber

Les crises de TOC de Diane Ricard – Cerebrum

Épisode « La fin » – Fragile

Épisode « Bianca » – M’entends-tu?

Les retrouvailles de Pâquerette et Donatienne – Les pays d’en haut

Moment télé utile de l'année

Épisode « Le coeur de Saint-Henri » – 180 jours

Autiste, bientôt majeur

Épisode « Familles » – De garde 24/7

Mont Tétons

Rire sans tabous

Moment télé viral de l'année

Bigflo et Oli – En direct de l’univers de Sébastien Delorme

Parodie de District 31 – MAMMOUTH

Entrevue de Julien Lacroix – La semaine des 4 Julie

Alex et Alex – demi-finale de Révolution

Annonce à Claudie du voyage à Londres – Occupation Double Afrique du Sud

Méchant de l'année

Carlo Stevenson, interprété par Iannicko N’Doua – Fugueuse – la suite

Curé Caron interprété par David La Haye – Les pays d’en haut

Keven, interprété Victor Andres Trelles Turgeon – M’entends-tu?

Marc Laveau, interprété par Stéphane Demers – Faits divers

Nancy Riopelle, interprétée par Geneviève Schmidt – District 31





Prix spécial du réparateur

Bye Bye 2019

Faites-moi rire!

Fugueuse – la suite

La magie des stars (saison 3)

Studio G

Grand prix Ça m'allume

Autiste, bientôt majeur

Fragile

La faille

Faits divers (saison 3)

M’entends-tu? (saison 2)



Pssst! Geneviève Schmidt est nouvellement en couple! Découvrez tous les détails ICI!



